Piiratud musta eriväljaande kuivtolmuimeja T 10/1 Adv HEPA Go!Further, mis on valmistatud 45 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. HEPA 14 filtriga tagab see kõrgeimad ohutusstandardid hügieenitundlikes piirkondades ning tähistab jätkusuutlikkust ja suurepärast imivõimsust. Seda iseloomustab üli-vaikne töö (52 dB[A]), mis sobib päevaseks puhastamiseks ja müratundlikesse asukohtadesse. Tolmuimeja on manööverdatav ja stabiilne ning mahuti mahutavus on 10 liitrit. Sellel on mugav kokkuklapitav kandesang, mis võimaldab ergonoomilist transporti. Šassii, korpus ja suured rattad on vastupidavad ja robustsed. Tarnekomplekti kuuluvad praootsik ja polstriotsik, mida saab mugavaks juurdepääsuks hoida otse seadmel. Komplektis on lai valik tarvikuid: imivoolik, antistaatiline põlv, reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskooptoru, ümberlülitatav põrandaotsik, parketiotsik, HEPA 14 filter ja 10 fliisist filtrikotti.