Kuivtolmuimeja T 10/1 Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Adv HEPA Go!Further on musta eriväljaande kuivtolmuimeja, mis on valmistatud 45% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja komplektis on eksklusiivsed lisatarvikud: 10 fliisist filtrikotti.
Piiratud musta eriväljaande kuivtolmuimeja T 10/1 Adv HEPA Go!Further, mis on valmistatud 45 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. HEPA 14 filtriga tagab see kõrgeimad ohutusstandardid hügieenitundlikes piirkondades ning tähistab jätkusuutlikkust ja suurepärast imivõimsust. Seda iseloomustab üli-vaikne töö (52 dB[A]), mis sobib päevaseks puhastamiseks ja müratundlikesse asukohtadesse. Tolmuimeja on manööverdatav ja stabiilne ning mahuti mahutavus on 10 liitrit. Sellel on mugav kokkuklapitav kandesang, mis võimaldab ergonoomilist transporti. Šassii, korpus ja suured rattad on vastupidavad ja robustsed. Tarnekomplekti kuuluvad praootsik ja polstriotsik, mida saab mugavaks juurdepääsuks hoida otse seadmel. Komplektis on lai valik tarvikuid: imivoolik, antistaatiline põlv, reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskooptoru, ümberlülitatav põrandaotsik, parketiotsik, HEPA 14 filter ja 10 fliisist filtrikotti.
Omadused ja tulu
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filterKõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieenitundlikes kohtades Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)Ideaalne päevaseks puhastamiseks Vähendatud mürasaaste isegi ööse Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Jätkusuutlikkuse omadusedDisain 45% ringlussevõetud plastikust¹⁾. Puhas südametunnistus pakendamisel. 100% paber. Ülivaikne: vaid 52 dB(A).
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain
- Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
- Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Pistikühendusega toitejuhe
- Lihtne ja kiire toitejuhtme vahetus isegi ilma eelneva teadmiseta
- Puhastusprotsessi saab sujuvalt jätkata
- Väldib või vähendab teeninduskulusid
Manuaalne juhtmehoidik
- Toitejuhet saab hetkega hoiustada
- Aegasäästev: juhtme hoiustamine vaid mõne sekundiga
- Toitejuhe ei lähe sassi ja on alati keritud
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Suur sisse-/väljalülitusnupp
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Tarnekomplektis on lai valik lisatarvikuid
- Põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik ja pehme mööbli otsik
- Kvaliteetne filtrikorv ja 10 fliisist filtrikotti.
- Reguleeritava kõrgusega, kerge alumiiniumist teleskoop-imitoru
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragude- ja pehme mööbli otsik: hoiustatud masina peas
- Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|585
|Konteineri maht (l)
|10
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|52
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Parketiotsik
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Päevane puhastamine
Lisatarvikud
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