Lisaks tolmuimeja T 10/1 headele omadustele on tolmuimejal T 10/1 Professional järgmised märkimisväärsed omadused: eemaldatav 12 m pikkune toitejuhe, mida on võimalik kiiresti vahetada. Juhtme tagasikerimisfunktsioon, mis tagab juhtme ohutu hoiustamise. Tugevdatud peafilter, mis võimaldab tolmuimejat kasutada ilma tolmukotita. Antistaatiline kaardus käepide, mis vähendab oluliselt staatilise elektri teket. Kollane liitmik, mida ei ole selle disaini tõttu võimalik teistega segamini ajada.