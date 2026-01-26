Kuivtolmuimeja T 10/1 Professional
Kuivtolmuimeja, mis on välja töötatud spetsiaalselt ehitusteenuste töövõtjatele, kuna sellel on eemaldatav 12 m pikkune juhe, antistaatiline kaardus käepide, juhtme tagasikerimisfunktsioon, eriti tõhus peafilter, mis võimaldab tolmu imeda ilma tolmukotita, ning värvikoodiga liitmik.
Lisaks tolmuimeja T 10/1 headele omadustele on tolmuimejal T 10/1 Professional järgmised märkimisväärsed omadused: eemaldatav 12 m pikkune toitejuhe, mida on võimalik kiiresti vahetada. Juhtme tagasikerimisfunktsioon, mis tagab juhtme ohutu hoiustamise. Tugevdatud peafilter, mis võimaldab tolmuimejat kasutada ilma tolmukotita. Antistaatiline kaardus käepide, mis vähendab oluliselt staatilise elektri teket. Kollane liitmik, mida ei ole selle disaini tõttu võimalik teistega segamini ajada.
Omadused ja tulu
Suur ümmargune peafilter, mis on valmistatud pestavast fliisist.Väga tugev ja piisavalt tihe, et võimaldada ka pikaaegset imemist ilma filtrikotita.
HooldussõbralikKaablit saab hõlpsasti ja kiirelt asendada, vabastades selleks lihtsalt kaks kruvi. See säästab aega ja vähendab hoolduskulusid.
Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuseSeadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.
Seadmel olev juhtme hoidik
- Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|43
|Nimijõudlus (W)
|700
|Konteineri maht (l)
|10
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Seadmel asuv kaablihoidik
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
Lisatarvikud
