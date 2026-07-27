Piiratud musta eriväljaande kuivtolmuimeja T 11/1 Classic Adv Go!Further, mis on valmistatud 60 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Tolmuimeja avaldab muljet oma esmaklassilise imivõimsuse, suure vastupidavuse ja atraktiivse hinna-kvaliteedi suhtega. Tänu 60-protsendilisele ringlussevõetud materjali sisaldusele säästetakse ressursse ja vähendatakse energiavajadust. Vaatamata võimsale imivõimsusele püsib masin meeldivalt vaikne (vaid 61 dB(A)), võimaldades seda kasutada isegi müratundlikes kohtades. Kompaktne ja stabiilne tolmuimeja on 11-liitrise mahutiga ja kaalub vaid 4 kilogrammi. Ergonoomiline kandesang võimaldab pikka väsimatut tööd ja mugavat transporti. 12 meetri pikkust pistikuga toitekaablit saab kasutaja igal ajal hõlpsasti vahetada. Tolmuimejal on spetsiaalne hoidik tarvikutele nagu imitoru ja põrandaotsik.