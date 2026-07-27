Kuivtolmuimeja T 11/1 Classic Adv Go!Further
T 11/1 Classic Adv Go!Further on musta eriväljaande kuivtolmuimeja, mis on valmistatud 60% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja komplektis on eksklusiivsed lisatarvikud: 10 fliisist filtrikotti.
Piiratud musta eriväljaande kuivtolmuimeja T 11/1 Classic Adv Go!Further, mis on valmistatud 60 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Tolmuimeja avaldab muljet oma esmaklassilise imivõimsuse, suure vastupidavuse ja atraktiivse hinna-kvaliteedi suhtega. Tänu 60-protsendilisele ringlussevõetud materjali sisaldusele säästetakse ressursse ja vähendatakse energiavajadust. Vaatamata võimsale imivõimsusele püsib masin meeldivalt vaikne (vaid 61 dB(A)), võimaldades seda kasutada isegi müratundlikes kohtades. Kompaktne ja stabiilne tolmuimeja on 11-liitrise mahutiga ja kaalub vaid 4 kilogrammi. Ergonoomiline kandesang võimaldab pikka väsimatut tööd ja mugavat transporti. 12 meetri pikkust pistikuga toitekaablit saab kasutaja igal ajal hõlpsasti vahetada. Tolmuimejal on spetsiaalne hoidik tarvikutele nagu imitoru ja põrandaotsik.
Omadused ja tulu
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Võimaldab pikka ja väsimatut tööd.
Pistikühendusega toitejuheLihtne kaabli vahetus ka ilma eelnevate teadmisteta Puhastamist saab katkestusteta jätkata. Ei mingeid tarbetuid kõrgeid teenuskulusid.
Jätkusuutlikkuse omadusedDisain 60% ringlussevõetud plastikust¹⁾. Pistikuga toitekaabel: toitekaabli lihtne vahetamine pikendab masina eluiga. Madal müratase vaid 61 dB(A).
Madal töömüraga, ainult 61 dB(A)
- Töötades kaitseb kasutajat
- Kasutamiseks müratundlikes piirkondades ja öösel.
- Sobib ka, mida tööstus nimetab "päevaseks puhastamiseks".
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
- Lihtne ka praktiline porandaotsiku hoidmiskoht tolmuimeja küljes
Kaablikonks
- Toitekaabli lihtne hoiustamine.
- Kaabel on alati turvaliselt kinnitatud transpordi ajal
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|11
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Kaablikonks
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
Lisatarvikud
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