Tänu väikesele, vaid 3,8 kg kaalule on meie kuivtolmuimeja T 11/1 Classic mitmekülgne ja hõlpsasti transporditav – täiuslik valik professionaalidele, kes vahetavad sagedasti töökohta. Sellel algtaseme klassi kuuluval kompaktsel seadmel on mahukas 11-liitrine konteiner ning see tekitab 850 W võimsuse juures 235 mbar (23,5 kPa) alarõhu, tagades suurepärased puhastustulemused lühikese ajaga. Tolmuimeja töötab väga vaikselt (vaid 61 dB(A)), mis säästab nii kasutaja tervist kui ka võimaldab töötada igal ajal müratundlikes kohtades, näiteks haiglates või hotellides. Ergonoomiline põlv tagab pikaajalise ja väsimusvaba töö ning tänu integreeritud kandesangale on isegi treppide puhastamine vaevatu. T 11/1 Classicu robustne disain tagab seadme pika tööea ning selle ümberringi paiknev põrkeraud takistab kindlalt masina ümberkukkumist. Tarvikuid, nagu imutoru ja põrandaotsikut, saab mugavalt hoiustada otse seadmel; komplekti kuulub ka fliisist filtrikott. Soovi korral on saadaval ka ülitõhus HEPA 14 filter.