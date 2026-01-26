Kuivtolmuimeja T 11/1 Classic *EU
Väike kaal, suur imemisvõimsus ja suur vastupidavus: meie kuivtolmuimeja T 11/1 Classic ühendab endas professionaalsete kasutajate jaoks olulised kriteeriumid, olles samas kompaktne ja atraktiivse hinnaga.
Tänu väikesele, vaid 3,8 kg kaalule on meie kuivtolmuimeja T 11/1 Classic mitmekülgne ja hõlpsasti transporditav – täiuslik valik professionaalidele, kes vahetavad sagedasti töökohta. Sellel algtaseme klassi kuuluval kompaktsel seadmel on mahukas 11-liitrine konteiner ning see tekitab 850 W võimsuse juures 235 mbar (23,5 kPa) alarõhu, tagades suurepärased puhastustulemused lühikese ajaga. Tolmuimeja töötab väga vaikselt (vaid 61 dB(A)), mis säästab nii kasutaja tervist kui ka võimaldab töötada igal ajal müratundlikes kohtades, näiteks haiglates või hotellides. Ergonoomiline põlv tagab pikaajalise ja väsimusvaba töö ning tänu integreeritud kandesangale on isegi treppide puhastamine vaevatu. T 11/1 Classicu robustne disain tagab seadme pika tööea ning selle ümberringi paiknev põrkeraud takistab kindlalt masina ümberkukkumist. Tarvikuid, nagu imutoru ja põrandaotsikut, saab mugavalt hoiustada otse seadmel; komplekti kuulub ka fliisist filtrikott. Soovi korral on saadaval ka ülitõhus HEPA 14 filter.
Omadused ja tulu
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
Väga madal töömüratase ainult 61 dB(A).Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti. Madal töömüra kaitseb kasutajat.
KaablikonksToitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus Juhtme praktiline hoiustamine
Vastupidav ja robustne masina disain
- Kompaktne ning mugav transportida ja hoiustada.
- Vastupidav põrkeraud kaitseb tolmuimejat müksude eest.
- Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|11
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Kaablikonks
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Mitmekülgne ning kasutatav kõrge hügieeninõuetega kohtades
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
Lisatarvikud
