Tänu standardvarustusse kuuluvale HEPA 14 filtrile, mille filtreerimis- ja eraldusaste on 99,995 protsenti, vastab meie kuivtolmuimeja T 11/1 Classic HEPA ohutusstandarditele ka hügieeniliselt tundlikes valdkondades, nagu arstikabinetid või haiglad. Filter peatab isegi tillukesed osakesed, nagu viirused, aerosoolid ja pisikud, mille suurus on vaid mõni mikromeeter, ning on sertifitseeritud vastavalt testimisstandardile DIN EN 1822:2019. See robustne, väga vastupidav ja seega äärmiselt ökonoomne tolmuimeja tekitab 850 W võimsuse juures 235 mbar / 23,5 kPa alarõhu, tagades seeläbi suurepärased puhastustulemused ja samal ajal väga madala mürataseme, mis on vaid 61 dB(A). Seda saab probleemideta ja igal ajal kasutada kohtades, kus on vaja vältida müra. 11-liitrise mahuti, vaid 4,2 kg kaalu, praktilise kandesanga ja ergonoomilise põlvega on ümberminekukindel T 11/1 Classic HEPA väga kompaktne, kergesti transporditav ning võimaldab pidevat ja väsimatut tööd. Lisatarvikuid, nagu imitoru ja põrandaotsikut, saab mugavalt tolmuimeja küljes hoiustada, samuti kuulub komplekti üks fliisist filtrikott.