Kuivtolmuimeja T 11/1 Classic HEPA
Hügieeniline ja ökonoomne: meie kuivtolmuimeja T 11/1 Classic HEPA avaldab muljet suure imemisvõimsuse, HEPA 14 filtri, väikese kaalu ja suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega.
Tänu standardvarustusse kuuluvale HEPA 14 filtrile, mille filtreerimis- ja eraldusaste on 99,995 protsenti, vastab meie kuivtolmuimeja T 11/1 Classic HEPA ohutusstandarditele ka hügieeniliselt tundlikes valdkondades, nagu arstikabinetid või haiglad. Filter peatab isegi tillukesed osakesed, nagu viirused, aerosoolid ja pisikud, mille suurus on vaid mõni mikromeeter, ning on sertifitseeritud vastavalt testimisstandardile DIN EN 1822:2019. See robustne, väga vastupidav ja seega äärmiselt ökonoomne tolmuimeja tekitab 850 W võimsuse juures 235 mbar / 23,5 kPa alarõhu, tagades seeläbi suurepärased puhastustulemused ja samal ajal väga madala mürataseme, mis on vaid 61 dB(A). Seda saab probleemideta ja igal ajal kasutada kohtades, kus on vaja vältida müra. 11-liitrise mahuti, vaid 4,2 kg kaalu, praktilise kandesanga ja ergonoomilise põlvega on ümberminekukindel T 11/1 Classic HEPA väga kompaktne, kergesti transporditav ning võimaldab pidevat ja väsimatut tööd. Lisatarvikuid, nagu imitoru ja põrandaotsikut, saab mugavalt tolmuimeja küljes hoiustada, samuti kuulub komplekti üks fliisist filtrikott.
Omadused ja tulu
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filterKõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,995% kõigist väikestest osakestest. Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
Väga madal töömüratase ainult 61 dB(A).Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti. Madal töömüra kaitseb kasutajat.
Vastupidav ja robustne masina disain
- Kompaktne ning mugav transportida ja hoiustada.
- Vastupidav põrkeraud kaitseb tolmuimejat müksude eest.
- Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|11
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Kaablikonks
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Mitmekülgne ning kasutatav kõrge hügieeninõuetega kohtades
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
- Tervishoid
