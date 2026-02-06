Kuivtolmuimeja T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Säästev ja hügieeniline: T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja on valmistatud 60% ulatuses taaskasutatud materjalidest*, säästes ressursse ja avaldades muljet oma suure imemisvõimsuse ja HEPA 14 filtriga.
Meie T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja kehastab jätkusuutlikkust, hügieeni, maksimaalset imemisvõimsust ja vastupidavust. Valmistatud 60% ulatuses taaskasutatud materjalidest*, selle tootmiseks kuluv energia on juba oluliselt vähenenud ja väärtuslike toorainete kasutamine on viidud miinimumini. Tänu HEPA 14 filtrile, mis on sertifitseeritud vastavalt katsestandardile DIN EN 1822:2019 ja mille filtreerimis- ja eraldusaste on standardina 99,995%, vastab T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ka kõrgeimatele ohutusstandarditele piirkondades, kus on ranged hügieeninõuded. Isegi kõige väiksemad osakesed, nagu viirused, aerosoolid ja mikroobid, püütakse kindlalt kinni. Tolmuimeja tekitab 850 W võimsusega vaakumi 235 mbar/23,5 kpa, mis võimaldab saavutada maksimaalse imemisvõimsuse madala töömüraga, vaid 61 dB(A) – ideaalne müratundlikele kohtadele. 11-liitrise mahuti, kõigest 4,2 kilogrammi kaalu, ergonoomilise paindega kandesangaga kallutuskindel kompaktne kuivtolmuimeja tagab väsimatu töö pikema aja jooksul ja seda on lihtne transportida. Selliseid tarvikuid nagu imutoru ja põrandaotsik saab mugavalt hoida tolmuimejal. Kaasas on fliisist filtrikott.
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja innovatiivne disain mis sisaldav 60% ulatuses taaskasutatud materjaliToodetud kasutades vähem materjali ja energiat Taaskasutatud materjale kasutades on vähendatud Co2 emissiooni Innovatiivne, kauapüsiv, robustne aj seega väga ökonoomne masin
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filterKõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,995% kõigist väikestest osakestest. Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
Väga madal töömüratase ainult 61 dB(A).
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti.
- Madal töömüra kaitseb kasutajat.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Turvaline ja mugav masina ja tarvikute transport
- Kiire ja ohutu toitekaabli hoidmine kaablikonksu küljes
- Lihtne ka praktiline porandaotsiku hoidmiskoht tolmuimeja küljes
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|11
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 285 x 385
* Kõik plastikosad, välja arvatud tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Kaablikonks
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Mitmekülgne ning kasutatav kõrge hügieeninõuetega kohtades
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
- Tervishoid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.