Meie T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja kehastab jätkusuutlikkust, hügieeni, maksimaalset imemisvõimsust ja vastupidavust. Valmistatud 60% ulatuses taaskasutatud materjalidest*, selle tootmiseks kuluv energia on juba oluliselt vähenenud ja väärtuslike toorainete kasutamine on viidud miinimumini. Tänu HEPA 14 filtrile, mis on sertifitseeritud vastavalt katsestandardile DIN EN 1822:2019 ja mille filtreerimis- ja eraldusaste on standardina 99,995%, vastab T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ka kõrgeimatele ohutusstandarditele piirkondades, kus on ranged hügieeninõuded. Isegi kõige väiksemad osakesed, nagu viirused, aerosoolid ja mikroobid, püütakse kindlalt kinni. Tolmuimeja tekitab 850 W võimsusega vaakumi 235 mbar/23,5 kpa, mis võimaldab saavutada maksimaalse imemisvõimsuse madala töömüraga, vaid 61 dB(A) – ideaalne müratundlikele kohtadele. 11-liitrise mahuti, kõigest 4,2 kilogrammi kaalu, ergonoomilise paindega kandesangaga kallutuskindel kompaktne kuivtolmuimeja tagab väsimatu töö pikema aja jooksul ja seda on lihtne transportida. Selliseid tarvikuid nagu imutoru ja põrandaotsik saab mugavalt hoida tolmuimejal. Kaasas on fliisist filtrikott.