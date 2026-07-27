Kärcheri 90. juubel: must T 11/1 Classic Re!Plast Juubeli erimudel kuivtolmuimeja avaldab muljet oma säästlikkuse, suurepärase imemisvõimsuse, vastupidavuse, tugevuse ja suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega. See vähendab tootmisjärgus väärtuslike toorainete ja energia tarbimist oluliselt, kasutades 60 protsenti ulatuses taaskasutatud materjali. 850 vatti võimsusega tolmuimeja tekitab 235 millibari (23,5 kPa) vaakumi, mis tagab suurepärased imemisvõime. Lisaks tagab vaid 61 dB(A) madala töötamise müra, et seda saaks kasutada müratundlikes kohtades igal ajal. Kompaktne kuivtolmuimeja on kallutuskindel ja sellel on praktiline kandekäepide ning ergonoomiline käepide. 11-liitrise mahutavuse ja vaid 4 kilogrammise kaaluga on seda lihtne transportida ning see võimaldab pikki tööintervalle ilma väsimust tekitamata. Erinevaid lisaseadmeid, nagu imemisvoolik ja põrandahari, saab mugavuse huvides hoida tolmuimejal endal. Tarnekomplekti kuulub ka kümme fliisfiltrite kotti.