Kuivtolmuimeja T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Säästev, vastupidav ja kestev: musta värvi T 11/1 Classic Re!Plast juubeli erimudel kuivtolmuimeja on valmistatud 60% taaskasutatud materjalist ning pakub endiselt muljetavaldavalt suurt imemisvõimsust
Kärcheri 90. juubel: must T 11/1 Classic Re!Plast Juubeli erimudel kuivtolmuimeja avaldab muljet oma säästlikkuse, suurepärase imemisvõimsuse, vastupidavuse, tugevuse ja suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega. See vähendab tootmisjärgus väärtuslike toorainete ja energia tarbimist oluliselt, kasutades 60 protsenti ulatuses taaskasutatud materjali. 850 vatti võimsusega tolmuimeja tekitab 235 millibari (23,5 kPa) vaakumi, mis tagab suurepärased imemisvõime. Lisaks tagab vaid 61 dB(A) madala töötamise müra, et seda saaks kasutada müratundlikes kohtades igal ajal. Kompaktne kuivtolmuimeja on kallutuskindel ja sellel on praktiline kandekäepide ning ergonoomiline käepide. 11-liitrise mahutavuse ja vaid 4 kilogrammise kaaluga on seda lihtne transportida ning see võimaldab pikki tööintervalle ilma väsimust tekitamata. Erinevaid lisaseadmeid, nagu imemisvoolik ja põrandahari, saab mugavuse huvides hoida tolmuimejal endal. Tarnekomplekti kuulub ka kümme fliisfiltrite kotti.
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja innovatiivne disain mis sisaldav 60% ulatuses taaskasutatud materjaliToodetud kasutades vähem materjali ja energiat Taaskasutatud materjale kasutades on vähendatud Co2 emissiooni Innovatiivne, kauapüsiv, robustne aj seega väga ökonoomne masin
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
Väga madal töömüratase ainult 61 dB(A).Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti. Madal töömüra kaitseb kasutajat.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Turvaline ja mugav masina ja tarvikute transport
- Kiire ja ohutu toitekaabli hoidmine kaablikonksu küljes
- Lihtne ka praktiline porandaotsiku hoidmiskoht tolmuimeja küljes
Kaablikonks
- Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|11
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Kaablikonks
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.