Kärcheri kuivtolmuimeja T 11/1 Classic Adv Re!Plast avaldab muljet oma esmaklassilise imemisvõimsuse, vastupidavuse ning suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega. Tänu 60-protsendilisele taaskasutatud materjali¹⁾ sisaldusele hoitakse ressursse algusest peale kokku ja energiavajadus väheneb. Vaatamata suurele imemisvõimsusele töötab masin madala müratasemega, vaid 61 dB(A), mistõttu on see ideaalne müratundlikesse kohtadesse. Tolmuimejal on kompaktne disain ja on kallutuskindel, mahuti maht on 11 liitrit, kaal vaid 4 kilogrammi ning see on varustatud ergonoomilise kandesanga ja põlvega . See võimaldab pikki, väsimatuid tööperioode ja mugavat transporti. 12 meetri pikkuse pistikühendusega toitekaabli saab kasutaja igal ajal hõlpsasti välja vahetada. Tolmuimejal endal on spetsiaalne hoiuseade tarvikute, nagu imitoru ja põrandaotsik, jaoks. Tarnekomplekti kuulub ka fliisist filtrikott.