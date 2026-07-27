Kuivtolmuimeja T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Tugev ja ressursse säästev: T 11/1 Classic Adv Re!Plast koosneb 60% ulatuses taaskasutatud materjalist¹⁾ ja pakub suurt imemisvõimsust. Tarnekomplektis: 12 m pistiktoitekaabel.
Kärcheri kuivtolmuimeja T 11/1 Classic Adv Re!Plast avaldab muljet oma esmaklassilise imemisvõimsuse, vastupidavuse ning suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega. Tänu 60-protsendilisele taaskasutatud materjali¹⁾ sisaldusele hoitakse ressursse algusest peale kokku ja energiavajadus väheneb. Vaatamata suurele imemisvõimsusele töötab masin madala müratasemega, vaid 61 dB(A), mistõttu on see ideaalne müratundlikesse kohtadesse. Tolmuimejal on kompaktne disain ja on kallutuskindel, mahuti maht on 11 liitrit, kaal vaid 4 kilogrammi ning see on varustatud ergonoomilise kandesanga ja põlvega . See võimaldab pikki, väsimatuid tööperioode ja mugavat transporti. 12 meetri pikkuse pistikühendusega toitekaabli saab kasutaja igal ajal hõlpsasti välja vahetada. Tolmuimejal endal on spetsiaalne hoiuseade tarvikute, nagu imitoru ja põrandaotsik, jaoks. Tarnekomplekti kuulub ka fliisist filtrikott.
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja innovatiivne disain mis sisaldav 60% ulatuses taaskasutatud materjaliToodetud kasutades vähem materjali ja energiat Taaskasutatud materjale kasutades on vähendatud Co2 emissiooni Innovatiivne, kauapüsiv, robustne aj seega väga ökonoomne masin
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Võimaldab pikka ja väsimatut tööd.
Pistikühendusega toitejuheLihtne kaabli vahetus ka ilma eelnevate teadmisteta Puhastamist saab katkestusteta jätkata. Ei mingeid tarbetuid kõrgeid teenuskulusid.
Madal töömüraga, ainult 61 dB(A)
- Töötades kaitseb kasutajat
- Kasutamiseks müratundlikes piirkondades ja öösel.
- Sobib ka, mida tööstus nimetab "päevaseks puhastamiseks".
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
- Lihtne ka praktiline porandaotsiku hoidmiskoht tolmuimeja küljes
Kaablikonks
- Toitekaabli lihtne hoiustamine.
- Kaabel on alati turvaliselt kinnitatud transpordi ajal
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|11
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|61
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Kaablikonks
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
Lisatarvikud
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