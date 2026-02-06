Kuivtolmuimeja T 12/1 400Hz
Põhjaliku ja tõhusa puhastamise ekspert õhusõidukites: kuivtolmuimeja T 12/1 Hf töötab pardapingega (110 V, 400 Hz), mistõttu seda saab kasutada õhusõidukites kõikjal üle maailma.
Kuivtolmuimeja T 12/1 Hf on välja töötatud spetsiaalselt õhusõidukite salongide puhastamiseks. See töötab standardse parda pingega (110 V, 400 Hz) ning sellel on hõlpsasti märgatav 25 m pikkune kollane toitejuhe, tänu millele on seadmel suur tööraadius. 12-liitrise mahutavusega tolmukonteiner tagab katkestusteta töö ka pikemateks perioodideks. Lisatarvikuna saadaolev HEPA filter hoiab salongi tolmuvaba ning kaitseb seadme kasutaja, reisijate ja pardateenindajate tervist.
Omadused ja tulu
Õhusõidukite salongide puhastusspetsialistTolmuimeja T 12/1 Hf töötab pardapingega ning sellel on 25 m pikkune toitejuhe. Ideaalne õhusõidukitesse.
HEPA filter tagab puhta heitõhuValikuline HEPA filter tagab heitõhu, milles ei ole mustuse osakesi ja mis on hügieeniliselt puhas.
Peafiltri kottPestavast nailonist valmistatud suur peafilter, et tagada tolmu optimaalne eraldamine. Kasutamiseks kas filtrikotiga või ilma.
Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse
- Seadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.
Kaablikonks
- Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|110
|Sagedus (Hz)
|400
|Vaakum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|53
|Nimijõudlus (W)
|900
|Konteineri maht (l)
|12
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|25
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Põrandaotsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Seadmel asuv kaablihoidik
- Kaablikonks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib suurepäraselt puhastamiseks lennukites, bussides ja rongides
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.