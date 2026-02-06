Kuivtolmuimeja T 12/1 Hf on välja töötatud spetsiaalselt õhusõidukite salongide puhastamiseks. See töötab standardse parda pingega (110 V, 400 Hz) ning sellel on hõlpsasti märgatav 25 m pikkune kollane toitejuhe, tänu millele on seadmel suur tööraadius. 12-liitrise mahutavusega tolmukonteiner tagab katkestusteta töö ka pikemateks perioodideks. Lisatarvikuna saadaolev HEPA filter hoiab salongi tolmuvaba ning kaitseb seadme kasutaja, reisijate ja pardateenindajate tervist.