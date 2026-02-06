Kuivtolmuimeja T 12/1 400Hz

Põhjaliku ja tõhusa puhastamise ekspert õhusõidukites: kuivtolmuimeja T 12/1 Hf töötab pardapingega (110 V, 400 Hz), mistõttu seda saab kasutada õhusõidukites kõikjal üle maailma.

Kuivtolmuimeja T 12/1 Hf on välja töötatud spetsiaalselt õhusõidukite salongide puhastamiseks. See töötab standardse parda pingega (110 V, 400 Hz) ning sellel on hõlpsasti märgatav 25 m pikkune kollane toitejuhe, tänu millele on seadmel suur tööraadius. 12-liitrise mahutavusega tolmukonteiner tagab katkestusteta töö ka pikemateks perioodideks. Lisatarvikuna saadaolev HEPA filter hoiab salongi tolmuvaba ning kaitseb seadme kasutaja, reisijate ja pardateenindajate tervist.

Omadused ja tulu
Kuivtolmuimeja T 12/1 400Hz: Õhusõidukite salongide puhastusspetsialist
Tolmuimeja T 12/1 Hf töötab pardapingega ning sellel on 25 m pikkune toitejuhe. Ideaalne õhusõidukitesse.
Kuivtolmuimeja T 12/1 400Hz: HEPA filter tagab puhta heitõhu
Valikuline HEPA filter tagab heitõhu, milles ei ole mustuse osakesi ja mis on hügieeniliselt puhas.
Kuivtolmuimeja T 12/1 400Hz: Peafiltri kott
Pestavast nailonist valmistatud suur peafilter, et tagada tolmu optimaalne eraldamine. Kasutamiseks kas filtrikotiga või ilma.
Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse
  • Seadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.
Kaablikonks
  • Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 110
Sagedus (Hz) 400
Vaakum (mbar/kPa) 240 / 24
Õhuvoolu hulk (l/s) 53
Nimijõudlus (W) 900
Konteineri maht (l) 12
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 25
Helirõhutase (dB(A)) 62
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,8
Kaal, sh pakend (kg) 11,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 410 x 315 x 340

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2 m
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 505 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Põrandaotsik
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Mootori kaitsefilter
  • Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

  • Konteineri materjal: Plastmass
  • Seadmel asuv kaablihoidik
  • Kaablikonks
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib suurepäraselt puhastamiseks lennukites, bussides ja rongides
  • Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.