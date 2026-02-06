Kärcheri kuivtolmuimeja T 12/1 eco!efficiency avaldab võrreldes sarnaste masinatega muljet suure imemisvõimsuse ja kuni 40% väiksema energiakuluga. Ükskõik, kas puhastamist vajavad kontorid, jaemüügipinnad, restoranid või ka eriti müratundlikud alad nagu haiglad või hotellid – selleks sobib eriti hästi Kärcheri võimas ja töökindel löögikaitsega kuivtolmuimeja, millel on ümberkukkumise kaitse, sujuvalt töötav mootor, hea manööverdusvõime ja väike töömüra. Isegi kui masina tolmukott on täis, säilib tänu mootori võimsusele, õhuvoolule ja 6-suunalisele filtrisüsteemile seadme imemisvõimsus peaaegu täielikult. Jalglüliti, nutikas imivooliku hoiustamine, põrandaotsaku parkimisasend, juhtmehoidik masina ülaosas (toitejuhet saab hoiustada ka juhtmekonksu küljes) ja kolmnurkse kujuga ühendus tagavad masina lihtsa ja mugava käsitsemise. Suure jõudlusega HEPA filter on saadaval ka kõige nõudlikemateks puhastustoiminguteks.