Kuivtolmuimeja T 12/1 eco!efficiency
Kärcheri kuivtolmuimeja T 12/1 eco!efficiency on äärmiselt energiatõhus, vaikne, hea manööverdusvõimega, kallutuskindel, lihtsasti hooldatav ja suure kasutusmugavusega tolmuimeja.
Kärcheri kuivtolmuimeja T 12/1 eco!efficiency avaldab võrreldes sarnaste masinatega muljet suure imemisvõimsuse ja kuni 40% väiksema energiakuluga. Ükskõik, kas puhastamist vajavad kontorid, jaemüügipinnad, restoranid või ka eriti müratundlikud alad nagu haiglad või hotellid – selleks sobib eriti hästi Kärcheri võimas ja töökindel löögikaitsega kuivtolmuimeja, millel on ümberkukkumise kaitse, sujuvalt töötav mootor, hea manööverdusvõime ja väike töömüra. Isegi kui masina tolmukott on täis, säilib tänu mootori võimsusele, õhuvoolule ja 6-suunalisele filtrisüsteemile seadme imemisvõimsus peaaegu täielikult. Jalglüliti, nutikas imivooliku hoiustamine, põrandaotsaku parkimisasend, juhtmehoidik masina ülaosas (toitejuhet saab hoiustada ka juhtmekonksu küljes) ja kolmnurkse kujuga ühendus tagavad masina lihtsa ja mugava käsitsemise. Suure jõudlusega HEPA filter on saadaval ka kõige nõudlikemateks puhastustoiminguteks.
Omadused ja tulu
Energia säästmine ei ole kunagi nii lõbus olnud!
- Madal energiatarbimine (500 W).
- Kuni 40% energiasäästu ja pidevalt kõrge puhastusvõimsus.
Seadmel olev juhtme hoidik
- Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Madal müratase
- Tänu madalale müratasemele sobib kasutamiseks ka müratundlikes kohtades.
- Võimalik kasutada probleemideta ka öösiti.
Hooldussõbralik
- Toitejuhtme lihtne ja kiire vahetamine isegi ilma eelteadmisteta.
- Vähendab ajakulu ja hoolduskulusid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|46
|Nimijõudlus (W)
|500
|Konteineri maht (l)
|12
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Seadmel asuv kaablihoidik
- Kaablikonks
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.