Kärcheri T 15/1 Adv kuivtolmuimeja paistab silma oma jätkusuutlikkuse, vastupidavuse, erakordse imemisvõimsuse ja ülimadalast mürataset pakkuva töö poolest. Lisaks on sel märkimisväärne vastupidavus, lai valik lisatarvikuid ja suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe. Tootmises kasutatud 45% ringlussevõetud materjal¹⁾ säästab ressursse ja vähendab energiatarbimist. Võimas T 15/1 Adv on iseloomulik madalale müratasemele (52 dB[A]) ning on tegelikult nii üliväike, et seda saab kasutada igal ajal ka päevaseks puhastamiseks ja müra suhtes tundlikes kohtades. Tolmuimeja on manööverdatav ja kallutamisvastane, mahutiga 15 liitrit. Sel on kokkuklapitav kandesang, mis võimaldab ergonoomilist transportimist keha lähedal. See on ka äärmiselt vastupidav ja tugev – nagu ka šassii, korpus, põrkeraud ja suured rattad. Komplekti kuuluvad pragude- ja pehmete mööbliotsikud, mida saab tolmuimeja küljes hoida, et need oleksid alati käepärast. T 15/1 Adv tarnekomplekt sisaldab laia valikut tarvikuid: imemisvoolikut, antistaatilist painduvat ühendusmuhvi, kerget ja reguleeritava kõrgusega teleskoop-imitoru (alumiinium), lülitatavat põrandaotsikut, parketiotsikut, pragudeotsikut ja pehme mööbli otsikut.