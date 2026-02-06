T 15/1 Adv HEPA kuivtolmuimejat iseloomustab esmaklassiline imemisvõimsus, ülimadal müratase, vastupidavus, muljetavaldav hinna ja kvaliteedi suhe ning rikkalik lisatarvikute komplekt. Tänu HEPA 14 filtrile on tagatud kõrgeimate ohutusstandardite järgimine hügieenitundlikes piirkondades. Selle vastupidavus ilmneb sellistes omadustes nagu šassii, korpus, põrkeraud ja suured rattad. Ressursse säästetakse algusest peale, kuna tolmuimeja sisaldab 45% ulatuses ringlussevõetud materjali*. Kuna T 15/1 Adv HEPA töötab ülihääletult (ainult 52 dB(A)) ja suure imemisvõimsusega, sobib see ideaalselt päevaseks puhastamiseks ja müratundlikesse kohtadesse. See on kompaktne, kallutamisvastane ja manööverdatav ning selle paagi maht on 15 liitrit. Kokkupandava kandesangaga saab tolmuimejat transportida ergonoomiliselt ja keha lähedal. Pragude- ja pehme mööbli otsikud kuuluvad komplekti ja neid saab hoida tolmuimeja küljes, et need oleksid alati käepärast. T 15/1 Adv HEPA tarnekomplekt sisaldab eriti laialdast valikut lisatarvikuid: imemisvoolik, antistaatiline paind, kerge ja reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoopimitoru, lülitatav põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik, pehme mööbli otsik ja HEPA 14 filter.