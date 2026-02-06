Kuivtolmuimeja T 15/1 Adv HEPA
T 15/1 Adv HEPA keskendub hügieenile, on säästlik ja äärmiselt vaikne ning pakub lisaks suurele imemisvõimsusele ka tõhusat HEPA 14 filtrit ja laia valikut lisatarvikuid.
T 15/1 Adv HEPA kuivtolmuimejat iseloomustab esmaklassiline imemisvõimsus, ülimadal müratase, vastupidavus, muljetavaldav hinna ja kvaliteedi suhe ning rikkalik lisatarvikute komplekt. Tänu HEPA 14 filtrile on tagatud kõrgeimate ohutusstandardite järgimine hügieenitundlikes piirkondades. Selle vastupidavus ilmneb sellistes omadustes nagu šassii, korpus, põrkeraud ja suured rattad. Ressursse säästetakse algusest peale, kuna tolmuimeja sisaldab 45% ulatuses ringlussevõetud materjali*. Kuna T 15/1 Adv HEPA töötab ülihääletult (ainult 52 dB(A)) ja suure imemisvõimsusega, sobib see ideaalselt päevaseks puhastamiseks ja müratundlikesse kohtadesse. See on kompaktne, kallutamisvastane ja manööverdatav ning selle paagi maht on 15 liitrit. Kokkupandava kandesangaga saab tolmuimejat transportida ergonoomiliselt ja keha lähedal. Pragude- ja pehme mööbli otsikud kuuluvad komplekti ja neid saab hoida tolmuimeja küljes, et need oleksid alati käepärast. T 15/1 Adv HEPA tarnekomplekt sisaldab eriti laialdast valikut lisatarvikuid: imemisvoolik, antistaatiline paind, kerge ja reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoopimitoru, lülitatav põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik, pehme mööbli otsik ja HEPA 14 filter.
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalidTootmine: vähendatud tooraine ja energia kasutamine Ringlussevõetud materjalide kasutamine vähendab CO₂-heitmeid
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filterKõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieenitundlikes kohtades Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)Ideaalne päevaseks puhastamiseks Vähendatud mürasaaste isegi ööse Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain
- Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
- Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Pistikühendusega toitejuhe
- Lihtne ja kiire toitejuhtme vahetus isegi ilma eelneva teadmiseta
- Puhastusprotsessi saab sujuvalt jätkata
- Väldib või vähendab teeninduskulusid
Manuaalne juhtmehoidik
- Toitejuhet saab hetkega hoiustada
- Aegasäästev: juhtme hoiustamine vaid mõne sekundiga
- Toitejuhe ei lähe sassi ja on alati keritud
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Suur sisse-/väljalülitusnupp
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Laiaulatuslik lisatarvikute valik
- Põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik ja pehme mööbli otsik
- Kvaliteetne filtrikorv ja fliisist tolmukott
- Reguleeritava kõrgusega, kerge alumiiniumist teleskoop-imitoru
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragude- ja pehme mööbli otsik: hoiustatud masina peas
- Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|585
|Konteineri maht (l)
|15
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|52
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|10
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 250 x 410
* Kõik plastikosad, välja arvatud tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Parketiotsik
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Päevane puhastamine
Lisatarvikud
