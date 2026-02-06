Kuivtolmuimeja T 15/1 Corded
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalidTootmine: vähendatud tooraine ja energia kasutamine Ringlussevõetud materjalide kasutamine vähendab CO₂-heitmeid
Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)Ideaalne päevaseks puhastamiseks Vähendatud mürasaaste isegi ööse Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disainErgonoomiline transport: saab kanda keha lähedal Ergonoomiline paind ja mugav kandesang Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Pistikühendusega toitejuhe
- Lihtne ja kiire toitejuhtme vahetus isegi ilma eelneva teadmiseta
- Puhastusprotsessi saab sujuvalt jätkata
- Väldib või vähendab teeninduskulusid
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Suur sisse-/väljalülitusnupp
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Väga tõhusat HEPA 14 filtrit saab tellida lisavarustusena
- Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieenitundlikes kohtades
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Permanentne põhifiltrikorv
- Vastupidav, robustne ja jätkusuutlik
- Valmistatud fliisist
- Käsitsi pestav 30 °C juures ja korduvkasutatav
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragudeotsikut saab mugavalt hoiustada masina peas
- Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|585
|Konteineri maht (l)
|15
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|52
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 250 x 410
* Kõik plastikosad, välja arvatud tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Hoistamiskoht põrandaotsiku jaoks
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Päevane puhastamine
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.