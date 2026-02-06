Kuivtolmuimeja T 15/1 Corded

Omadused ja tulu
Kuivtolmuimeja T 15/1 Corded: Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid
Tootmine: vähendatud tooraine ja energia kasutamine Ringlussevõetud materjalide kasutamine vähendab CO₂-heitmeid
Kuivtolmuimeja T 15/1 Corded: Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)
Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)
Ideaalne päevaseks puhastamiseks Vähendatud mürasaaste isegi ööse Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Kuivtolmuimeja T 15/1 Corded: Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain
Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal Ergonoomiline paind ja mugav kandesang Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Pistikühendusega toitejuhe
  • Lihtne ja kiire toitejuhtme vahetus isegi ilma eelneva teadmiseta
  • Puhastusprotsessi saab sujuvalt jätkata
  • Väldib või vähendab teeninduskulusid
Kerge
  • Vaevatu transport, isegi ühe käega
  • Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Kasutajasõbralik käsitsemine
  • Suur sisse-/väljalülitusnupp
  • Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
  • Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Väga tõhusat HEPA 14 filtrit saab tellida lisavarustusena
  • Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieenitundlikes kohtades
  • Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Permanentne põhifiltrikorv
  • Vastupidav, robustne ja jätkusuutlik
  • Valmistatud fliisist
  • Käsitsi pestav 30 °C juures ja korduvkasutatav
Tarvikute integreeritud hoiukoht
  • Pragudeotsikut saab mugavalt hoiustada masina peas
  • Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
  • Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Vaakum (mbar/kPa) 185 / 18
Õhuvoolu hulk (l/s) 40
Nimijõudlus (W) 585
Konteineri maht (l) 15
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 12
Helirõhutase (dB(A)) 52
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 6,4
Kaal, sh pakend (kg) 10,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 440 x 250 x 410

* Kõik plastikosad, välja arvatud tarvikud.

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2 m
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 505 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
  • Pragude puhastamise otsik
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Mootori kaitsefilter
  • Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

  • Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
  • Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem
  • Pistikühendusega toitejuhe: Standard
  • Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
  • Hoistamiskoht põrandaotsiku jaoks
  • Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kuivtolmuimeja T 15/1 Corded
Kuivtolmuimeja T 15/1 Corded
Kuivtolmuimeja T 15/1 Corded
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
  • Kõvakattega põrandad
  • Vaibad
  • Päevane puhastamine
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.