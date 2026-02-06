Kuivtolmuimeja T 15/1 HEPA

Kuivtolmuimejaga T 15/1 uuendab Kärcher oma olemasolevat kaubanduslike kuivtolmuimejate valikut ja hõivame selle olulise turusegmendi tippklassi mudeliga.

See eriti vaikne masin on väga ergonoomiline tänu integreeritud voolikule, juhtmele ja lisatarvikute hoidikule, samuti esmaklassilise imemisvõimsuse ja suure tööraadiusega põrandaotsaku kahele parkimisasendile.

Omadused ja tulu
Kuivtolmuimeja T 15/1 HEPA: Äärmiselt tõhus HEPA 13 filter
Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019. Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,95% kõigist väikestest osakestest.
Kuivtolmuimeja T 15/1 HEPA: Väga madal töömüra (ainult 62 dB (A))
Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti. Madal töömüra kaitseb kasutajat.
Kuivtolmuimeja T 15/1 HEPA: Tarvikute integreeritud hoiukoht
Seadme tagaosas asub lisatarvikute hoidik, mistõttu on tarvikud alati kiirelt kättesaadavad.
Painduv kaabel
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Vaakum (mbar/kPa) 220 / 22
Õhuvoolu hulk (l/s) 43
Nimijõudlus (W) 700
Konteineri maht (l) 15
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 15
Helirõhutase (dB(A)) 60
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,1
Kaal, sh pakend (kg) 11,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2 m
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskoop toru: Teras, kroomitud
  • Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
  • Polstriotsik
  • Pragude puhastamise otsik
  • Imemishari
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
  • Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

  • Konteineri materjal: Plastmass
  • Seadmel asuv kaablihoidik
  • Pistikühendusega toitejuhe: Painduv
Kuivtolmuimeja T 15/1 HEPA
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Mitmekülgne ning kasutatav kõrge hügieeninõuetega kohtades
  • Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
  • Vaibad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.