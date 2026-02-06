Kuivtolmuimeja T 15/1 HEPA
Kuivtolmuimejaga T 15/1 uuendab Kärcher oma olemasolevat kaubanduslike kuivtolmuimejate valikut ja hõivame selle olulise turusegmendi tippklassi mudeliga.
See eriti vaikne masin on väga ergonoomiline tänu integreeritud voolikule, juhtmele ja lisatarvikute hoidikule, samuti esmaklassilise imemisvõimsuse ja suure tööraadiusega põrandaotsaku kahele parkimisasendile.
Omadused ja tulu
Äärmiselt tõhus HEPA 13 filterSertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019. Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,95% kõigist väikestest osakestest.
Väga madal töömüra (ainult 62 dB (A))Ideaalne töötamiseks müratundlikes kohtades ja öösiti. Madal töömüra kaitseb kasutajat.
Tarvikute integreeritud hoiukohtSeadme tagaosas asub lisatarvikute hoidik, mistõttu on tarvikud alati kiirelt kättesaadavad.
Painduv kaabel
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|43
|Nimijõudlus (W)
|700
|Konteineri maht (l)
|15
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|15
|Helirõhutase (dB(A))
|60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Imemishari
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Seadmel asuv kaablihoidik
- Pistikühendusega toitejuhe: Painduv
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mitmekülgne ning kasutatav kõrge hügieeninõuetega kohtades
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
Lisatarvikud
