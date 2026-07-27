Kompaktne T 7/1 Classic Adv kuivtolmuimeja töötab erakordselt vaikselt 62 dB(A) juures ning sobib ideaalselt vaipade ja kõvade pindade jaoks tänu suurepärasele imemisvõimsusele. Tänu väikesele kaalule ja ergonoomilisele kandekäepidemele saab seda hõlpsasti ühe käega transportida, isegi üle treppide ja astmete. Kahe fikseeritud ja kahe roolirattaga varustatud masin tagab hea manööverdamisvõime võimaldab väsimatut tööd ka pikkadel töödel. 7-liitrist mahutit kaitseb igakülgne põrkeserv, mis hoiab ära seinte, mööbli ja mahuti enda kahjustamise. T 7/1 Classic Adv pistiktoitekaabel on 7,5 meetrit pikk ja kasutaja saab selle kiiresti välja vahetada. Varustusse kuulub standardvarustuses ka fliisist filtrikott.