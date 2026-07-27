Kuivtolmuimeja T 7/1 Classic Adv
T 7/1 Classic Adv avaldab muljet oma ergonoomilise disaini, hea hinna ja kvaliteedi suhte ning suurepärase imemisvõimsusega. Kaasas pistik, kergesti vahetatav toitekaabel (7,5 m).
Kompaktne T 7/1 Classic Adv kuivtolmuimeja töötab erakordselt vaikselt 62 dB(A) juures ning sobib ideaalselt vaipade ja kõvade pindade jaoks tänu suurepärasele imemisvõimsusele. Tänu väikesele kaalule ja ergonoomilisele kandekäepidemele saab seda hõlpsasti ühe käega transportida, isegi üle treppide ja astmete. Kahe fikseeritud ja kahe roolirattaga varustatud masin tagab hea manööverdamisvõime võimaldab väsimatut tööd ka pikkadel töödel. 7-liitrist mahutit kaitseb igakülgne põrkeserv, mis hoiab ära seinte, mööbli ja mahuti enda kahjustamise. T 7/1 Classic Adv pistiktoitekaabel on 7,5 meetrit pikk ja kasutaja saab selle kiiresti välja vahetada. Varustusse kuulub standardvarustuses ka fliisist filtrikott.
Omadused ja tulu
KergeLihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega. Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega. Võimaldab pikka ja väsimatut tööd.
Silmapaistev imemisvõimsusProfessionaalne kvaliteet. Hea hinna/jõudluse suhe.
Pistikühendusega toitejuheToitejuhtme lihtne ja kiire vahetamine isegi ilma eelteadmisteta. Puhastusprotsessi saab katkestusteta jätkata. Ei mingeid tarbetuid kõrgeid teenuskulusid.
Kaablikonks
- Toitekaabli lihtne hoiustamine.
- Kaabli turvaline kinnitus transpordi ajal.
Permanentne põhifiltrikorv
- Valmistatud tugevast fliisist.
- Jätkusuutlik: saab pesta käsitsi 30°C juures.
Tugev põrkeraud
- Kaitseb mööblit, seinu ja masinat kahjustuste eest.
Madal töömüra, vaid 62 dB(A)
- Tööd tehes kasutaja vastu õrn
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades ja öösel.
- Sobib ka, mida tööstus nimetab "päevaseks puhastamiseks".
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|7
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 3 tk.
- Torude pikkus: 350 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Kaablikonks
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
Kasutusvaldkonnad
- Kõikidele kõvadele pindadele, nt keraamilised plaadid, looduskivi, PVC, linoleum.
- Vaibad
Lisatarvikud
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