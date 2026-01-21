Kuivtolmuimeja T 8/1
Kärcheri kuivtolmuimeja T 8/1 avaldab muljet oma vastupidava disaini, ergonoomilise kanderihma ja äärmiselt kerge kaaluga, mistõttu on seadet väga lihtne transportida.
Kuivtolmuimeja T 8/1 L on välja töötatud vastamaks just tööliste vajadustele. Töö- ja kulumiskindel, vastupidav ja võimas seade on varustatud ergonoomilise kandesangaga. Tolmuimeja toimib laitmatult igal ehitusplatsil. Seade on äärmiselt kerge, mis tõttu ei ole seda ainult lihtne transportida, vaid seda saab kasutada ka töödeks, mille suuremad masinad saavad teostada vaid osaliselt, näiteks puhastada redeleid ja treppe. Seadme filtriklass (L) tähendab, et seda saab kasutada tolmustes keskkondades, samas kui selle kasutusmugavust suurendavad kasulikud detailid, mis võimaldavad lisatarvikute hõlpsat ja turvalist hoiustamist otse seadme peal.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kanderihmVõimaldab kerget seadet hõlpsasti transportida ja töötada näiteks ka redelitel.
Turvalised hoiustamisvõimalused lisatarvikuteleLisatarvikud hoiustatakse otse seadme tagaküljel, samas kui voolik ja toitejuhe on turvaliselt fikseeritud.
Kerge
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|850
|Konteineri maht (l)
|8
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|375 x 285 x 320
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 480 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
- Kanderihm
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
- Treppide puhastamine on tehtud lihtsaks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.