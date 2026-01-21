Kuivtolmuimeja T 8/1 L on välja töötatud vastamaks just tööliste vajadustele. Töö- ja kulumiskindel, vastupidav ja võimas seade on varustatud ergonoomilise kandesangaga. Tolmuimeja toimib laitmatult igal ehitusplatsil. Seade on äärmiselt kerge, mis tõttu ei ole seda ainult lihtne transportida, vaid seda saab kasutada ka töödeks, mille suuremad masinad saavad teostada vaid osaliselt, näiteks puhastada redeleid ja treppe. Seadme filtriklass (L) tähendab, et seda saab kasutada tolmustes keskkondades, samas kui selle kasutusmugavust suurendavad kasulikud detailid, mis võimaldavad lisatarvikute hõlpsat ja turvalist hoiustamist otse seadme peal.