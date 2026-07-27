Kärcheri professionaalne tekstiilipesur Puzzi 10/1 Adv pakub eeskujulikku imemisvõimsust, tagades hügieenilised puhastustulemused ja tekstiilpindade kiire uue kasutusvalmiduse. Selleks pihustab tekstiilipesur puhastuslahuse sügavale tekstiilikiududesse ning eemaldab selle seejärel koos lahtitulnud mustusega, muutes seadme ideaalseks polstrite, vaipade ja muude tekstiilpindade puhastamiseks. Puzzi 10/1 Adv robustne ja kompaktne disain tagab pika tööea ja seeläbi kõrge tasuvuse, sobides suurepäraselt puhastusettevõtetele, hotelli- ja majutussektorisse või sõidukite sisemuse puhastamiseks. Seadme kaas, polstriotsik ja põrandaotsik on läbipaistvad, et mustast veest oleks parem ülevaade. Kasutajamugavust suurendavad ka 4-meetrine pihustus-/imivoolik ning suured surunupud, mida saab juhtida käe või jalaga. Lisaks on masinal integreeritud kaablikonks ning hoidik polstriotsiku ja imitoru jaoks.