Kärcheri professionaalne tekstiilipesur Puzzi 10/1 Edition pakub eeskujulikku imemisvõimsust, tagades hügieenilised puhastustulemused ja tekstiilpindade kiire uue kasutusvalmiduse. Selleks pihustab tekstiilipesur puhastuslahuse sügavale tekstiilikiududesse ning eemaldab selle seejärel koos lahtitulnud mustusega, muutes seadme ideaalseks polstrite, vaipade ja muude tekstiilpindade puhastamiseks. Puzzi 10/1 Editioni robustne ja kompaktne disain tagab pika tööea ning seeläbi kõrge tasuvuse, sobides suurepäraselt puhastusettevõtetele, hotelli- ja majutussektorisse või sõidukite sisemuse puhastamiseks. Seadme kaas, polstriotsik ja põrandaotsik on läbipaistvad, et mustast veest oleks parem ülevaade. Kasutajamugavust suurendavad ka suured surunupud, mida saab juhtida käe või jalaga. Tarnekomplekti kuuluv lisatarvikute valik on eriti laiaulatuslik: 240 mm vaibaotsik, polstriotsik, pragude puhastamise otsik ja 48 RM 760 tabletti.