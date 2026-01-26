Tekstiilipesur Puzzi 10/1 Edition
Standardvarustuses 240 mm vaibaotsiku, polstriotsiku, pragude puhastamise otsiku ja 48 RM 760 tabletiga – tekstiilipesur Puzzi 10/1 Edition polstrite ja vaipkattega pindade puhastamiseks.
Kärcheri professionaalne tekstiilipesur Puzzi 10/1 Edition pakub eeskujulikku imemisvõimsust, tagades hügieenilised puhastustulemused ja tekstiilpindade kiire uue kasutusvalmiduse. Selleks pihustab tekstiilipesur puhastuslahuse sügavale tekstiilikiududesse ning eemaldab selle seejärel koos lahtitulnud mustusega, muutes seadme ideaalseks polstrite, vaipade ja muude tekstiilpindade puhastamiseks. Puzzi 10/1 Editioni robustne ja kompaktne disain tagab pika tööea ning seeläbi kõrge tasuvuse, sobides suurepäraselt puhastusettevõtetele, hotelli- ja majutussektorisse või sõidukite sisemuse puhastamiseks. Seadme kaas, polstriotsik ja põrandaotsik on läbipaistvad, et mustast veest oleks parem ülevaade. Kasutajamugavust suurendavad ka suured surunupud, mida saab juhtida käe või jalaga. Tarnekomplekti kuuluv lisatarvikute valik on eriti laiaulatuslik: 240 mm vaibaotsik, polstriotsik, pragude puhastamise otsik ja 48 RM 760 tabletti.
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemusedTäiuslik tekstiilpindade sügavpuhastuseks Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada. Suurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.
Professionaalne kvaliteet: äärmiselt vastupidav ja kauakestevTõhus ja pikaealine pump. Võimas turbiin suurepärase tagasivoolu imemisvõimega. Robustne disain ja põrkeraud kaitsevad masinat löökide ja tõugete eest.
Lai valik vaibapuhastustarvikuidPaindlik imikumm optimaalse iminurga saavutamiseks ja pinna kiireks kuivamiseks. 240 mm lai põrandaotsik koos integreeritud imitoruga. Ergonoomiline kahe käe käepide tagab mugava kasutamise.
Käepärane polstriotsik
- Polstri ja polsterdatud mööbli lihtne, kuid põhjalik puhastamine.
- Täiuslik sõiduki sisemuse puhastamiseks.
- 110 millimeetri laiune otsik pihustus-/imipüstolile kinnitamiseks.
Robustne pikk pragude puhastamise otsik
- Ideaalne polstrite ja sõidukite sisemuse puhastamiseks
- Raskesti ligipääsetavate kohtade lihtne puhastamine: vahed, praod ja nurgad.
- Praktiline pikkus 253 mm.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
- Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
- Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
- 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Suured tagarattad ja 360° pöörlevad väikesed esirattad
- Lihtne manööverdamine isegi ebatasasel pinnal.
- Väga mugav käsitleda ja liigutada masinat puhastamise ajal.
Kaablikonks
- Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
- Praktiline ja kaitseb kaableid.
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Hoidikud polstriotsiku ja vaibaotsiku jaoks
- Tänu klambri lahendusele on polstriotsik alati käeulatuses.
- Põrandaotsikuga imitoru hoidik kandesangas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|20 - 25
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Puhta/musta vee paak (l)
|10 / 9
|Turbiini võimsus (W)
|1250
|Pumba võimsus (W)
|40
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|16
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|709 x 322 x 438
Scope of supply
- Polstriotsik
- Pesuaine: Tabletid RM 760, 48 tk.
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Kaablikonks
- Põrandaotsik: 240 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Pihustus/imemispüstol
- D-käepide pihustus-/imemistoru jaoks
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Tekstiilipesuri toru: 1 tk.
Seadmed
- Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
- Integreeritud tarvikute hoidmise koht põrandaotsiku jaoks
- Düüsi huulik: Polstriotsik, Sinine
Kasutusvaldkonnad
- Polstri ja polsterdatud mööbli intensiivne sügavpuhastus
- Vaipade vahepuhastus ja plekieemaldus
- Kõikide tekstiilpindade puhastus, sh autosalongide
- Polsterdatud autoistmete intensiivseks sügavpuhastus
- Väiksemate vaipkatetega alade sihipärane puhastus
- Polstri- ja tekstiilpindade puhastamiseks hügieeniliselt tundlikes piirkondades
- Vaipade ja tekstiilpõrandakatete kiudude sügavpuhastamiseks
