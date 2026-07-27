Muljetavaldav esmaklassiliste, hügieeniliste puhastustulemuste ja suure tõhususega: vastupidav Kärcheri Puzzi 10/1 tekstiilipesur koos polstriotsikuga plekkide eemaldamiseks väikestelt kuni keskmise suurusega tekstiilipindadelt. Puhastuslahuse sügav pihustamine tekstiilikiududesse ja sellele järgnev imemine suurepärase tagasimemisvõimega tagab tekstiilide kiire kuivamise. Tekstiilipesur on standardvarustuses polstriotsikuga, mis sobib eriti kitsastele aladele, nagu sõidukite sisemused. Suured lülitid, mida saab käsitsi või jalaga kasutada, muudavad seadme kasutamise äärmiselt mugavaks. Ergonoomilise kandesanga abil saab masinat hõlpsalt ühe käega transportida. Läbipaistev seadme kaas ja käsiotsik võimaldavad paremat ülevaadet mustast veest. Tekstiilipesuril on praktiline kaablihoidik, mis võimaldab toitekaabli turvalist hoiustamist ning lihtsustab masina transporti ja hoiustamist.