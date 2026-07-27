Tekstiilipesur Puzzi 10/1 + polstriotsik
Võimas polstriotsikuga Puzzi 10/1 tekstiilipesur eemaldab põhjalikult ja tõhusalt plekid tekstiilpindadelt, nagu näiteks pehmelt mööblilt või sõiduki istmed.
Muljetavaldav esmaklassiliste, hügieeniliste puhastustulemuste ja suure tõhususega: vastupidav Kärcheri Puzzi 10/1 tekstiilipesur koos polstriotsikuga plekkide eemaldamiseks väikestelt kuni keskmise suurusega tekstiilipindadelt. Puhastuslahuse sügav pihustamine tekstiilikiududesse ja sellele järgnev imemine suurepärase tagasimemisvõimega tagab tekstiilide kiire kuivamise. Tekstiilipesur on standardvarustuses polstriotsikuga, mis sobib eriti kitsastele aladele, nagu sõidukite sisemused. Suured lülitid, mida saab käsitsi või jalaga kasutada, muudavad seadme kasutamise äärmiselt mugavaks. Ergonoomilise kandesanga abil saab masinat hõlpsalt ühe käega transportida. Läbipaistev seadme kaas ja käsiotsik võimaldavad paremat ülevaadet mustast veest. Tekstiilipesuril on praktiline kaablihoidik, mis võimaldab toitekaabli turvalist hoiustamist ning lihtsustab masina transporti ja hoiustamist.
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemusedSuurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav. Kiire kuivamine tänu väga suurele imemisvõimsusele. Äärmiselt peen ja ühtlane pihustusmuster polstridüüsist.
Professionaalne kvaliteet: äärmiselt vastupidav ja kauakestevTõhus ja pikaealine pump. Võimas turbiin suurepärase tagasivoolu imemisvõimega. Robustne disain ja põrkeraud kaitsevad masinat löökide ja tõugete eest.
Käepärane polstriotsikPolstri ja polsterdatud mööbli lihtne, kuid põhjalik puhastamine. Täiuslik sõiduki sisemuse puhastamiseks. 110 millimeetri laiune otsik pihustus-/imipüstolile kinnitamiseks.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
- Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
- Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
- 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Ergonoomiline kandesang
- Disainitud ühe käega kandmiseks treppidest üles.
- Imitoru hoidik on integreeritud kandesanga sisse, tagades seadme turvalise ja mugava transpordi.
Kaablikonks
- Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
- Praktiline ja kaitseb kaableid.
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Suured tagarattad ja 360° pöörlevad väikesed esirattad
- Lihtne manööverdamine isegi ebatasasel pinnal.
- Väga mugav käsitleda ja liigutada masinat puhastamise ajal.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Tänu klambri lahendusele on polstriotsik alati käeulatuses.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|20 - 25
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Puhta/musta vee paak (l)
|10 / 9
|Turbiini võimsus (W)
|1250
|Pumba võimsus (W)
|40
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|14,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Polstriotsik
- Pesuaine: Tabletid RM 760, 2 tk.
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Kaablikonks
- Pihustus/imemispüstol
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
Seadmed
- Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
- Integreeritud tarvikute hoidmise koht põrandaotsiku jaoks
- Düüsi huulik: Polstriotsik, Sinine
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Polstri ja polsterdatud mööbli intensiivne sügavpuhastus
- Sihtotstarbeliseks plekieemalduseks tekstiilpindadelt
- Kõikide tekstiilpindade puhastus, sh autosalongide
Lisatarvikud
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