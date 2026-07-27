Tekstiilipesur Puzzi 30/4 E
Kõige vaiksem märgpuhastusseade omasuguste seas: Puzzi 30/4 E, 66 dB(A). Suurepinnaliseks vaibapuhastuseks. Ergonoomiline upright-kontseptsioon. Integreeritud kütteelemendid (lisavarustuses värske vee mahuti küte).
Tõhus süvapesuseade Puzzi 30/4 E on ainult 66 dB(A) suuruse müratasemega oma klassi vaikseim märgimur. Seade on varustatud 30-liitrise värske vee konteineriga ning sellega on võimalik puhastada suuri pindu ilma tööd katkestamata. Tänu integreeritud PW 30/1 pistikupesale saab pinnajõudlust veelgi tõsta. Praktiline upright-kontseptsioon tagab hoolimata suurtest mahtudest ergonoomilise ja ruumikokkuhoidliku töötamise. Seadmel on integreeritud kütteelement, et tagada optimaalne värske vee konteineri soojendamine. Nii saab hoida värsket vett ühtlasel temperatuuril – tagamaks esmaklassilisi puhastustulemusi.
Omadused ja tulu
Eriti vaikneAinult 66 dB(A).
Suure mahutavusega paak.Suurte pindade puhastamine.
Toitepistik pinnapuhastusotsiku PW 30/1 jaoksEsmaklassilised puhastustulemused ja kuhjunud mustuse mehaaniline eemaldamine.
Eemaldatav musta vee paak
- Konteinerit saab tühjendamiseks eemaldada.
Suured transportimisrattad
Suure mahutavusega paak.
Suur imemisvõimsus
Võimas puhastusjõudlus
Reguleeritava kõrgusega sang
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|60 - 75
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pihustusmäär (l/min)
|3
|Pihustusrõhk (bar)
|4
|Puhta/musta vee paak (l)
|30 / 15
|Turbiini võimsus (W)
|1200
|Pumba võimsus (W)
|70
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Kaabli pikkus (m)
|15
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|28
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Pistikupesa elektriharjale Professional: PW 30/1
- Pihustus-/imivoolik: 4 m
- Pihustus/imemispüstol
Seadmed
- Düüsi huulik: Põrandaotsik, Kollane
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.