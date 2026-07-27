Tekstiilipesur Puzzi 30/4 E

Kõige vaiksem märgpuhastusseade omasuguste seas: Puzzi 30/4 E, 66 dB(A). Suurepinnaliseks vaibapuhastuseks. Ergonoomiline upright-kontseptsioon. Integreeritud kütteelemendid (lisavarustuses värske vee mahuti küte).

Tõhus süvapesuseade Puzzi 30/4 E on ainult 66 dB(A) suuruse müratasemega oma klassi vaikseim märgimur. Seade on varustatud 30-liitrise värske vee konteineriga ning sellega on võimalik puhastada suuri pindu ilma tööd katkestamata. Tänu integreeritud PW 30/1 pistikupesale saab pinnajõudlust veelgi tõsta. Praktiline upright-kontseptsioon tagab hoolimata suurtest mahtudest ergonoomilise ja ruumikokkuhoidliku töötamise. Seadmel on integreeritud kütteelement, et tagada optimaalne värske vee konteineri soojendamine. Nii saab hoida värsket vett ühtlasel temperatuuril – tagamaks esmaklassilisi puhastustulemusi.

Omadused ja tulu
Tekstiilipesur Puzzi 30/4 E: Eriti vaikne
Eriti vaikne
Ainult 66 dB(A).
Tekstiilipesur Puzzi 30/4 E: Suure mahutavusega paak.
Suure mahutavusega paak.
Suurte pindade puhastamine.
Tekstiilipesur Puzzi 30/4 E: Toitepistik pinnapuhastusotsiku PW 30/1 jaoks
Toitepistik pinnapuhastusotsiku PW 30/1 jaoks
Esmaklassilised puhastustulemused ja kuhjunud mustuse mehaaniline eemaldamine.
Eemaldatav musta vee paak
  • Konteinerit saab tühjendamiseks eemaldada.
Suured transportimisrattad
Suure mahutavusega paak.
Suur imemisvõimsus
Võimas puhastusjõudlus
Reguleeritava kõrgusega sang
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 60 - 75
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pihustusmäär (l/min) 3
Pihustusrõhk (bar) 4
Puhta/musta vee paak (l) 30 / 15
Turbiini võimsus (W) 1200
Pumba võimsus (W) 70
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Kaabli pikkus (m) 15
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 28
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 580 x 460 x 930

Scope of supply

  • Pistikupesa elektriharjale Professional: PW 30/1
  • Pihustus-/imivoolik: 4 m
  • Pihustus/imemispüstol

Seadmed

  • Düüsi huulik: Põrandaotsik, Kollane
Tekstiilipesur Puzzi 30/4 E
Videos
Lisatarvikud
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