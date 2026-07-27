Tõhus süvapesuseade Puzzi 30/4 E on ainult 66 dB(A) suuruse müratasemega oma klassi vaikseim märgimur. Seade on varustatud 30-liitrise värske vee konteineriga ning sellega on võimalik puhastada suuri pindu ilma tööd katkestamata. Tänu integreeritud PW 30/1 pistikupesale saab pinnajõudlust veelgi tõsta. Praktiline upright-kontseptsioon tagab hoolimata suurtest mahtudest ergonoomilise ja ruumikokkuhoidliku töötamise. Seadmel on integreeritud kütteelement, et tagada optimaalne värske vee konteineri soojendamine. Nii saab hoida värsket vett ühtlasel temperatuuril – tagamaks esmaklassilisi puhastustulemusi.