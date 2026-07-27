Kärcher'i 90. juubeli puhul on mustas värvitoonis Puzzi 8/1 juubeli erimudel pihustus-ekstraktsioonipuhastusmasin, mis tõhusalt puhastab polstreid ja eemaldab plekke tekstiilpindadelt, pakkudes suurepäraseid ja hügieenilisi puhastustulemusi ning kõrget efektiivsust. Kompaktne pihustus-ekstraktsioonimasin pritsib puhastuslahuse sügavale tekstiilkiududesse ja imab selle koos mustusega tagasi. Tõhus tagantimev jõudlus tagab kiire kuivamise ja võimaldab kiiresti uuesti pindadel liikuda. See muudab pihustus-ekstraktsioonipuhastusmasina sobivaks kõrgete nõudmiste täitmiseks puhastusprofessionaalidele hotelli- ja toitlustussektoris või sõidukite sisepindade puhastamisel. Standardvarustusse kuulub lisaks ekstra lühike polstriotsik, mis hõlbustab kitsastes kohtades puhastamist. Tänu madalale kaalule ja ergonoomilisele kandekäepidemele saab vastupidavat pihustus-ekstraktsioonipuhastusmasinat hõlpsalt ühe käega transportida. Suured käe- või jalaga käitatavad nupud suurendavad kasutajamugavust. Aparatuuri kaas ja käeotsik on läbipaistvad, et saada parem ülevaade musta vee kohta. Aastapäeva erimudeliga kaasneb ka 16 RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol