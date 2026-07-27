Tekstiilipesur Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Puzzi 8/1 juubeli erimudel mustas värvitoonis on kõrgjõudlusega pihustus-ekstraktsioonipuhastusmasin tekstiilpindade puhastamiseks. Ideaalne polstrite puhastamiseks ja plekkide eemaldamise
Kärcher'i 90. juubeli puhul on mustas värvitoonis Puzzi 8/1 juubeli erimudel pihustus-ekstraktsioonipuhastusmasin, mis tõhusalt puhastab polstreid ja eemaldab plekke tekstiilpindadelt, pakkudes suurepäraseid ja hügieenilisi puhastustulemusi ning kõrget efektiivsust. Kompaktne pihustus-ekstraktsioonimasin pritsib puhastuslahuse sügavale tekstiilkiududesse ja imab selle koos mustusega tagasi. Tõhus tagantimev jõudlus tagab kiire kuivamise ja võimaldab kiiresti uuesti pindadel liikuda. See muudab pihustus-ekstraktsioonipuhastusmasina sobivaks kõrgete nõudmiste täitmiseks puhastusprofessionaalidele hotelli- ja toitlustussektoris või sõidukite sisepindade puhastamisel. Standardvarustusse kuulub lisaks ekstra lühike polstriotsik, mis hõlbustab kitsastes kohtades puhastamist. Tänu madalale kaalule ja ergonoomilisele kandekäepidemele saab vastupidavat pihustus-ekstraktsioonipuhastusmasinat hõlpsalt ühe käega transportida. Suured käe- või jalaga käitatavad nupud suurendavad kasutajamugavust. Aparatuuri kaas ja käeotsik on läbipaistvad, et saada parem ülevaade musta vee kohta. Aastapäeva erimudeliga kaasneb ka 16 RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemused
- Täiuslik tekstiilpindade sügavpuhastuseks
- Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada.
- Suurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.
Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsik
- Käepidet ja lüliteid saab juhtida vaid ühe sõrmega.
- Praktiline nupu kuju võimaldab erinevaid hoidmisasendeid.
- Punase otsik tagab tõhusa veetarbimise.
Kerge kaal ja kompaktne, vastupidav disain
- Lihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega.
- Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
- Pikk kasutusiga tagab äärmiselt hea efektiivsuse.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
- Quick-start juhend lihtsaks kasutamiseks.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
- Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
- Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
- 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Suured tagarattad ja 360° pöörlevad väikesed esirattad
- Lihtne manööverdamine isegi ebatasasel pinnal.
- Väga mugav käsitleda ja liigutada masinat puhastamise ajal.
Kokkupandav kaablikonks
- Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
- Praktiline ja kaitseb kaableid.
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Suur puhtavee täitmisava
- Mugav, ohutu ja kiiresti puhta veega täidetud.
- Selgelt nähtav maksimumtaseme indikaator.
- Ei leki, kui masinat edasi-tagasi liigutada.
Sisseehitatud panipaik polstriotsiku jaoks
- Tänu klambri lahendusele on polstriotsik alati käeulatuses.
- Turvaline hoiustamine ka transpordi ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|12 - 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|71
|Vaakum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Puhta/musta vee paak (l)
|8 / 7
|Turbiini võimsus (W)
|1200
|Pumba võimsus (W)
|40
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Lühike polstriotsik koos käepidemega
- Pesuaine: Tabletid RM 760, 16 Tablets
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Kaablikonks
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
Seadmed
- Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
- Integreeritud tarvikute hoidmise koht põrandaotsiku jaoks
- Düüsi huulik: Polstriotsik, Oranž
Kasutusvaldkonnad
- Polstri ja polsterdatud mööbli intensiivne sügavpuhastus
- Sihtotstarbeliseks plekieemalduseks tekstiilpindadelt
- Kõikide tekstiilpindade puhastus, sh autosalongide
- Polsterdatud autoistmete intensiivseks sügavpuhastus
- Sihtotstarbeliseks polstri puhastamiseks hügieeniliselt tundlikes piirkondades
Lisatarvikud
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