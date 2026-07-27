Tekstiilipesur Puzzi 8/1 C + põrandaotsik
240 mm laiuse vaibaotsiku ja lühikese polstriotsikuga tekstiilipesur Puzzi 8/1 Adv on mõeldud eriti kiireks ja põhjalikuks polstri ja vaipkattega pindade puhastamiseks.
Tänu suurepärasele imemisvõimele tagab Kärcheri professionaalne tekstiilipesur Puzzi 8/1 Adv suurepärased ja hügieenilised puhastustulemused ning tagab tekstiilpindade kiire taaskasutamise. Tekstiilipesur on suurepärane polstri, vaipade ja muude tekstiilpindade puhastamiseks. Masin pihustab puhastusvahendilahuse sügavale tekstiilikiududesse, seejärel eemaldab selle uuesti koos sealt eemaldunud mustusega. Selle vastupidav ja kompaktne disain tagab pika eluea ja seega ka kõrge kuluefektiivsuse – ideaalne ehitustöövõtjatele, hotelli- ja toitlustussektorile või sõidukite sisepuhastuseks. Seadme kaas, polstriotsik ja põrandaotsik on läbipaistvad, et määrdunud vesi oleks paremini näha. Käepidemel on samuti kontrollaken, kust saab vett monitoorida. Puzzi 8/1 Adv väike kaal ja ergonoomiline kandesang võimaldavad seda ühe käega transportida. Suured käe või jalaga juhitavad nupud suurendavad samuti kasutaja mugavust.
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemusedTäiuslik tekstiil- ja vaibapindade sügavpuhastus. Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada. Suurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.
Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsikKäepidet ja lüliteid saab juhtida vaid ühe sõrmega. Praktiline nupu kuju võimaldab erinevaid hoidmisasendeid. Punase otsik tagab tõhusa veetarbimise.
Lai valik vaibapuhastustarvikuidPaindlik imikumm optimaalse iminurga saavutamiseks ja pinna kiireks kuivamiseks. 240 mm lai põrandaotsik koos integreeritud imitoruga. Ergonoomiline kahe käe käepide tagab mugava kasutamise.
Kerge kaal ja kompaktne, vastupidav disain
- Lihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega.
- Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
- Pikk kasutusiga tagab äärmiselt hea efektiivsuse.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
- Quick-start juhend lihtsaks kasutamiseks.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
- Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
- Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
- 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Suured tagarattad ja 360° pöörlevad väikesed esirattad
- Lihtne manööverdamine isegi ebatasasel pinnal.
- Väga mugav käsitleda ja liigutada masinat puhastamise ajal.
Kokkupandav kaablikonks
- Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
- Praktiline ja kaitseb kaableid.
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Suur puhtavee täitmisava
- Mugav, ohutu ja kiiresti puhta veega täidetud.
- Selgelt nähtav maksimumtaseme indikaator.
- Ei leki, kui masinat edasi-tagasi liigutada.
Hoidikud polstriotsiku ja vaibaotsiku jaoks
- Tänu klambri lahendusele on polstriotsik alati käeulatuses.
- Põrandaotsikuga imitoru hoidik kandesangas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|12 - 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|71
|Vaakum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Puhta/musta vee paak (l)
|8 / 7
|Turbiini võimsus (W)
|1200
|Pumba võimsus (W)
|40
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|14
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Lühike polstriotsik koos käepidemega
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Kaablikonks
- Põrandaotsik: 240 mm
- Pihustus/imemispüstol
- D-käepide pihustus-/imemistoru jaoks
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Tekstiilipesuri toru: 1 tk.
Seadmed
- Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
- Integreeritud tarvikute hoidmise koht põrandaotsiku jaoks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Polstri ja polsterdatud mööbli intensiivne sügavpuhastus
- Vaipade vahepuhastus ja plekieemaldus
- Kõikide tekstiilpindade puhastus, sh autosalongide
- Polsterdatud autoistmete intensiivseks sügavpuhastus
- Väiksemate vaipkatetega alade sihipärane puhastus
- Polstri- ja tekstiilpindade puhastamiseks hügieeniliselt tundlikes piirkondades
- Vaipade ja tekstiilpõrandakatete kiudude sügavpuhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.