Tänu suurepärasele imemisvõimele tagab Kärcheri professionaalne tekstiilipesur Puzzi 8/1 Adv suurepärased ja hügieenilised puhastustulemused ning tagab tekstiilpindade kiire taaskasutamise. Tekstiilipesur on suurepärane polstri, vaipade ja muude tekstiilpindade puhastamiseks. Masin pihustab puhastusvahendilahuse sügavale tekstiilikiududesse, seejärel eemaldab selle uuesti koos sealt eemaldunud mustusega. Selle vastupidav ja kompaktne disain tagab pika eluea ja seega ka kõrge kuluefektiivsuse – ideaalne ehitustöövõtjatele, hotelli- ja toitlustussektorile või sõidukite sisepuhastuseks. Seadme kaas, polstriotsik ja põrandaotsik on läbipaistvad, et määrdunud vesi oleks paremini näha. Käepidemel on samuti kontrollaken, kust saab vett monitoorida. Puzzi 8/1 Adv väike kaal ja ergonoomiline kandesang võimaldavad seda ühe käega transportida. Suured käe või jalaga juhitavad nupud suurendavad samuti kasutaja mugavust.