Piiratud musta eriväljaande tekstiilipesur Puzzi 8/1 Go!Further, mis on valmistatud 44 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 1-liitrise RM 764N OA puhastusvahendiga. See tekstiilipesur tagab hügieenilised tulemused polstri puhastamisel ja plekkide eemaldamisel tekstiilpindadelt ning avaldab muljet oma kõrge tasuvusega. Põhjalik puhtus saavutatakse puhastuslahuse pihustamisega sügavale kiududesse ja seejärel lahtise mustuse väljaimemisega. Tõhus imemisvõimsus võimaldab ka kiiret kuivamist ja pindade kiiret uuesti kasutuselevõttu. Seega vastab masin hotelli- ja toitlustussektori ning sõidukite sisepuhastuse professionaalide kõrgetele nõudmistele. Standardvarustusse kuuluv eriti lühike polstriotsik muudab puhastamise lihtsaks isegi kitsastes oludes. Väike kaal koos ergonoomilise kandesangaga võimaldab vaevatut transporti vaid ühe käega. Läbipaistev masina kaas ja käsiotsik annavad selge ülevaate mustast veest.