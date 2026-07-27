Tekstiilipesur Puzzi 8/1 Go!Further
Puzzi 8/1 Go!Further on musta eriväljaande tekstiilipesur, mis on valmistatud 44% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja komplektis on eksklusiivne lisatarvik: 1-liitrine pudel vahendit RM 764N OA.
Piiratud musta eriväljaande tekstiilipesur Puzzi 8/1 Go!Further, mis on valmistatud 44 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 1-liitrise RM 764N OA puhastusvahendiga. See tekstiilipesur tagab hügieenilised tulemused polstri puhastamisel ja plekkide eemaldamisel tekstiilpindadelt ning avaldab muljet oma kõrge tasuvusega. Põhjalik puhtus saavutatakse puhastuslahuse pihustamisega sügavale kiududesse ja seejärel lahtise mustuse väljaimemisega. Tõhus imemisvõimsus võimaldab ka kiiret kuivamist ja pindade kiiret uuesti kasutuselevõttu. Seega vastab masin hotelli- ja toitlustussektori ning sõidukite sisepuhastuse professionaalide kõrgetele nõudmistele. Standardvarustusse kuuluv eriti lühike polstriotsik muudab puhastamise lihtsaks isegi kitsastes oludes. Väike kaal koos ergonoomilise kandesangaga võimaldab vaevatut transporti vaid ühe käega. Läbipaistev masina kaas ja käsiotsik annavad selge ülevaate mustast veest.
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemusedTäiuslik tekstiilpindade sügavpuhastuseks Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada. Suurepärane puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.
Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsikKäepidet ja lüliteid saab juhtida vaid ühe sõrmega. Praktiline nupu kuju võimaldab erinevaid hoidmisasendeid. Punase otsik tagab tõhusa veetarbimise.
Jätkusuutlikkuse omadusedDisain 44% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
Kerge kaal ja kompaktne, vastupidav disain
- Lihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega.
- Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
- Pikk kasutusiga tagab äärmiselt hea efektiivsuse.
Eemaldatav, nutikas, must „kaks-ühes“ mahuti
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
- Valge trükiga kiirkäivitusjuhend intuitiivseks kasutamiseks.
Lihtne kasutada tänu kahele suurele nupule
- Kummardamise vajadus puudub: sisse- ja väljalülitamiseks on masinal jalglüliti, mis tagab masina kiire ja lihtsa kasutamise.
- Kiire 1-etapiline meetod: kombineeritud pihustamine ja imemine ühe toiminguga.
- 2 -etapiline meetod: pihustage tekstiilile ja laske imbuda – seejärel imege imuriga välja.
Suured tagarattad ja 360° pöörlevad väikesed esirattad
- Lihtne manööverdamine isegi ebatasasel pinnal.
- Väga mugav käsitleda ja liigutada masinat puhastamise ajal.
Kokkupandav kaablikonks
- Toitekaabli ohutuks hoidmiseks.
- Praktiline ja kaitseb kaableid.
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Suur puhtavee täitmisava
- Mugav, ohutu ja kiiresti puhta veega täidetud.
- Selgelt nähtav maksimumtaseme indikaator.
- Ei leki, kui masinat edasi-tagasi liigutada.
Sisseehitatud panipaik polstriotsiku jaoks
- Tänu klambri lahendusele on polstriotsik alati käeulatuses.
- Turvaline hoiustamine ka transpordi ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|12 - 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|71
|Vaakum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Puhta/musta vee paak (l)
|8 / 7
|Turbiini võimsus (W)
|1200
|Pumba võimsus (W)
|40
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|13
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Lühike polstriotsik koos käepidemega
- Pesuaine: RM 764 N, 1 l
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Kaablikonks
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
Seadmed
- Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks
- Integreeritud tarvikute hoidmise koht põrandaotsiku jaoks
- Düüsi huulik: Polstriotsik, Oranž
Kasutusvaldkonnad
- Polstri ja polsterdatud mööbli intensiivne sügavpuhastus
- Sihtotstarbeliseks plekieemalduseks tekstiilpindadelt
- Kõikide tekstiilpindade puhastus, sh autosalongide
- Polsterdatud autoistmete intensiivseks sügavpuhastus
- Sihtotstarbeliseks polstri puhastamiseks hügieeniliselt tundlikes piirkondades
Lisatarvikud
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