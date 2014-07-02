Tekstiilipesur PW 30/1
Pöörleva rullharjaga pesupea PW 30/1 tekstiilipesurile Puzzi 30/4 suurendab pesuri puhastatavat pinda kuni 35% ning parandab ka puhastustulemusi.
Kiirem, sügavuti toimivam, parem: kiirelt põrandaotsaku asemele kinnitatav ja kohe kasutusvalmis pesupea PW 30/1 Kärcheri tekstiilipesurile Puzzi 30/4 muudab puhastusprotsessi palju intensiivsemaks ja puhastab kuni 35% suurema pinna. Harjapea nutikas disain võimaldab puhastusvahendi pinnale pihustada ja kangasse harjata pöörleva rullharja abil, misjärel kogu mustus seadmesse imetakse – kõik ühe liigutusega!
Omadused ja tulu
Pöörlevad harjadMuudab puhastusprotsessi intensiivsemaks ja joondab vaiba kiud.
Täiustatud puhastusvõimeSuurendage puhastatavat pinda kuni 35%.
Läbipaistev vaateakenPesupeal olev kontrollaken võimaldab sisseimetava mustuse taset pidevalt jälgida.
Lihtne kasutada
- Kiire ja lihtne kinnitamine põrandaotsaku asemele.
- Pöörlev hari intensiivistab puhastust ja muudab vaiba kohevamaks.
- Lihtne käivitus lüliti abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|70 - 110
|Harja mootori võimsus (W)
|60
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Kaabli pikkus (m)
|7
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|350 x 260 x 835
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