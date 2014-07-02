Tekstiilipesur PW 30/1

Pöörleva rullharjaga pesupea PW 30/1 tekstiilipesurile Puzzi 30/4 suurendab pesuri puhastatavat pinda kuni 35% ning parandab ka puhastustulemusi.

Kiirem, sügavuti toimivam, parem: kiirelt põrandaotsaku asemele kinnitatav ja kohe kasutusvalmis pesupea PW 30/1 Kärcheri tekstiilipesurile Puzzi 30/4 muudab puhastusprotsessi palju intensiivsemaks ja puhastab kuni 35% suurema pinna. Harjapea nutikas disain võimaldab puhastusvahendi pinnale pihustada ja kangasse harjata pöörleva rullharja abil, misjärel kogu mustus seadmesse imetakse – kõik ühe liigutusega!

Omadused ja tulu
Tekstiilipesur PW 30/1: Pöörlevad harjad
Pöörlevad harjad
Muudab puhastusprotsessi intensiivsemaks ja joondab vaiba kiud.
Tekstiilipesur PW 30/1: Täiustatud puhastusvõime
Täiustatud puhastusvõime
Suurendage puhastatavat pinda kuni 35%.
Tekstiilipesur PW 30/1: Läbipaistev vaateaken
Läbipaistev vaateaken
Pesupeal olev kontrollaken võimaldab sisseimetava mustuse taset pidevalt jälgida.
Lihtne kasutada
  • Kiire ja lihtne kinnitamine põrandaotsaku asemele.
  • Pöörlev hari intensiivistab puhastust ja muudab vaiba kohevamaks.
  • Lihtne käivitus lüliti abil.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 70 - 110
Harja mootori võimsus (W) 60
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Kaabli pikkus (m) 7
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 5,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 350 x 260 x 835
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