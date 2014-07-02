Kiirem, sügavuti toimivam, parem: kiirelt põrandaotsaku asemele kinnitatav ja kohe kasutusvalmis pesupea PW 30/1 Kärcheri tekstiilipesurile Puzzi 30/4 muudab puhastusprotsessi palju intensiivsemaks ja puhastab kuni 35% suurema pinna. Harjapea nutikas disain võimaldab puhastusvahendi pinnale pihustada ja kangasse harjata pöörleva rullharja abil, misjärel kogu mustus seadmesse imetakse – kõik ühe liigutusega!