Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te Basic M
30/1 Tact Te M eemaldab ohutult ja usaldusväärselt M-klassi kuuluvad respiratoorsed tolmud, mida esineb sageli ehitusplatsidel. Kompaktne märg- ja kuivtolmuimeja, mille mahutavus on 30 liitrit.
Iga päev leidub ehitusplatsidel ja töötubades kõiki erinevaid tüüpe ohtlikke, mõnikord ka sissehingatavat peenet tolmu. Tänu oma uuele, täielikult automatiseeritud filtrite puhastussüsteemile suudab meie kompaktne NT 30/1 Tact Te M märg- ja kuivtolmuimeja eemaldada tolmu koguseid, mida pole kunagi varem saavutatud, samal ajal tagades 99,9% filtreerimise efektiivsuse. Filtri puhastussüsteemi ja imemisvõimet jälgitakse ning reguleeritakse pidevalt andurite kontrollitud elektroonika abil. Seade on ideaalne valik otse tolmu tekitavatelt tööriistadelt imemiseks, tänu selle integreeritud toitepistikule automaatse käivitamisfunktsiooniga ja täielikule antistaatilisusele (sealhulgas tarvikud). Uute välja töötatud tarvikute abil, mis on seadmes turvaliselt hoitud, saab põrandale või masinatele juba kogunenud tolmu täielikult imeda tugevasse 30-liitrisse mahutisse, millel on metallist rattad ja kaitseriba.
Omadused ja tulu
Testitud 99,9 protsendine filtreerimise efektiivsus
- Peaaegu kogu peentolmu eemaldamine muudab töökohad puhtaks ja ohutuks.
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
- Suurenenud kasutaja ohutus
- Elektrostaatilise laengu hajutuamine
- Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
- Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
- Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
- Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
M tolmuklassi tolmuimeja
- Filtreerimise efektiivsus 99,9%
- Elektriline õhuvoo jälgimine
- Tagab puhtad ja ohutud töökohad
Märg ja kuivpuhastuse lame volditud filter
- Sertifitseeritud M tolmuklassi jaoks. Tolmu eraldumise aste 99,9%
- PES kiudmaterjal: mädanikukindel, vastupidav
- Efektiivne imemine isegi suurte mustuse ja vedelike koguste korral
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|18,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks: 1 tk.
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: M
- Konteineri materjal: Plastmass
Videos
Kasutusvaldkonnad
- M tolmuklassi turva-tolmuimeja kogu peentolmu eemaldamiseks
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
- Vedelike ja märja mustuse imemiseks
- Kõikide kivitolmu, puidutolmu, keraamilise tolmu jne. eemaldamiseks.
Lisatarvikud
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