Iga päev leidub ehitusplatsidel ja töötubades kõiki erinevaid tüüpe ohtlikke, mõnikord ka sissehingatavat peenet tolmu. Tänu oma uuele, täielikult automatiseeritud filtrite puhastussüsteemile suudab meie kompaktne NT 30/1 Tact Te M märg- ja kuivtolmuimeja eemaldada tolmu koguseid, mida pole kunagi varem saavutatud, samal ajal tagades 99,9% filtreerimise efektiivsuse. Filtri puhastussüsteemi ja imemisvõimet jälgitakse ning reguleeritakse pidevalt andurite kontrollitud elektroonika abil. Seade on ideaalne valik otse tolmu tekitavatelt tööriistadelt imemiseks, tänu selle integreeritud toitepistikule automaatse käivitamisfunktsiooniga ja täielikule antistaatilisusele (sealhulgas tarvikud). Uute välja töötatud tarvikute abil, mis on seadmes turvaliselt hoitud, saab põrandale või masinatele juba kogunenud tolmu täielikult imeda tugevasse 30-liitrisse mahutisse, millel on metallist rattad ja kaitseriba.