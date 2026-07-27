Kärcher'i 90. juubeli puhul on NT 30/1 Tact Te L mustas värvitoonis märg- ja kuivtolmuimeja ideaalne ehitusplatsidel ja töökodades. See täidab vaevata professionaalsete käsitööliste seadmetele esitatavad kõrged nõudmised. Kompaktsel tolmuimejal on vastupidav 30-liitrine anum tugevate metallrataste ja põrkerauaga. Tänu automaatsele Tact filtripuhastussüsteemile võimaldab see katkematut peentolmu imemist suures koguses, isegi karmides tingimustes. Lisaks sellele aitab niiskuskindel PES-lamevoltfiltriga töötamine kaasa tolmuvabale töökeskkonnale. Seadme kasutamine on lihtne: imemisprogrammi valimine toimub pöördlüliti abil ja kiirust saab muuta sujuvalt. Tolmuimeja on varustatud täieliku antistaatilise süsteemiga, sealhulgas juhtivad lisatarvikud: elektrit juhtiv imemisvoolik, painduv osa ja roostevabast terasest imemistoru. Lisatarvikud saab hõlpsalt hoida sisseehitatud imemisvooliku ja tarvikute hoiuruumis, mis pakub lisamugavust. Seadme ühenduspesa automaatse sisse- ja väljalülitusega hõlbustab tööd elektritööriistadega