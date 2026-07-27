Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Kärcher NT 30/1 Tact Te L juubeli erimudel mustas värvitoonis: meistrimehe lemmik koos automaatse sisse- ja väljalülitamisega elektritööriistadele ning Tact filtripuhastus katkematuks tööks.
Kärcher'i 90. juubeli puhul on NT 30/1 Tact Te L mustas värvitoonis märg- ja kuivtolmuimeja ideaalne ehitusplatsidel ja töökodades. See täidab vaevata professionaalsete käsitööliste seadmetele esitatavad kõrged nõudmised. Kompaktsel tolmuimejal on vastupidav 30-liitrine anum tugevate metallrataste ja põrkerauaga. Tänu automaatsele Tact filtripuhastussüsteemile võimaldab see katkematut peentolmu imemist suures koguses, isegi karmides tingimustes. Lisaks sellele aitab niiskuskindel PES-lamevoltfiltriga töötamine kaasa tolmuvabale töökeskkonnale. Seadme kasutamine on lihtne: imemisprogrammi valimine toimub pöördlüliti abil ja kiirust saab muuta sujuvalt. Tolmuimeja on varustatud täieliku antistaatilise süsteemiga, sealhulgas juhtivad lisatarvikud: elektrit juhtiv imemisvoolik, painduv osa ja roostevabast terasest imemistoru. Lisatarvikud saab hõlpsalt hoida sisseehitatud imemisvooliku ja tarvikute hoiuruumis, mis pakub lisamugavust. Seadme ühenduspesa automaatse sisse- ja väljalülitusega hõlbustab tööd elektritööriistadega
Omadused ja tulu
Automaatne filtri puhastussüsteem TactKõrge imemisvõimsuse ja filtrimahu tagamiseks. Automaatne filtripuhastus võimsate õhupuhangute abil. Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutegaSuurenenud kasutaja ohutus Elektrostaatilise laengu hajutuamine Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Elektritööriistade adapterVõimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
- Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
- Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
- Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Märg ja kuivpuhastuse lame volditud filter
- Sertifitseeritud M tolmuklassi jaoks. Tolmu eraldumise aste 99,9%
- PES kiudmaterjal: mädanikukindel, vastupidav
- Ideaalne vedelike, peene tolmu ja jämeda mustuse korral.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Kaotusevastane hoiustamisviis transpordiks.
- Aja säästmiseks mõeldud disain: tarvikud on kiiresti käepärast
- Ruumisäästlik disain: ei vaja lisahoiuruumi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|18,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
- Kasutamiseks ehitusvaldkonnas.
- Peene tolmu imemiseks.
- Kasutamiseks koos elektritööriistadega tolmu eemaldamiseks
Lisatarvikud
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