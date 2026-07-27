Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition

Kärcher NT 30/1 Tact Te L juubeli erimudel mustas värvitoonis: meistrimehe lemmik koos automaatse sisse- ja väljalülitamisega elektritööriistadele ning Tact filtripuhastus katkematuks tööks.

Kärcher'i 90. juubeli puhul on NT 30/1 Tact Te L mustas värvitoonis märg- ja kuivtolmuimeja ideaalne ehitusplatsidel ja töökodades. See täidab vaevata professionaalsete käsitööliste seadmetele esitatavad kõrged nõudmised. Kompaktsel tolmuimejal on vastupidav 30-liitrine anum tugevate metallrataste ja põrkerauaga. Tänu automaatsele Tact filtripuhastussüsteemile võimaldab see katkematut peentolmu imemist suures koguses, isegi karmides tingimustes. Lisaks sellele aitab niiskuskindel PES-lamevoltfiltriga töötamine kaasa tolmuvabale töökeskkonnale. Seadme kasutamine on lihtne: imemisprogrammi valimine toimub pöördlüliti abil ja kiirust saab muuta sujuvalt. Tolmuimeja on varustatud täieliku antistaatilise süsteemiga, sealhulgas juhtivad lisatarvikud: elektrit juhtiv imemisvoolik, painduv osa ja roostevabast terasest imemistoru. Lisatarvikud saab hõlpsalt hoida sisseehitatud imemisvooliku ja tarvikute hoiuruumis, mis pakub lisamugavust. Seadme ühenduspesa automaatse sisse- ja väljalülitusega hõlbustab tööd elektritööriistadega

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Automaatne filtri puhastussüsteem Tact
Automaatne filtri puhastussüsteem Tact
Kõrge imemisvõimsuse ja filtrimahu tagamiseks. Automaatne filtripuhastus võimsate õhupuhangute abil. Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
Suurenenud kasutaja ohutus Elektrostaatilise laengu hajutuamine Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Elektritööriistade adapter
Elektritööriistade adapter
Võimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
  • Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
  • Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
  • Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Märg ja kuivpuhastuse lame volditud filter
  • Sertifitseeritud M tolmuklassi jaoks. Tolmu eraldumise aste 99,9%
  • PES kiudmaterjal: mädanikukindel, vastupidav
  • Ideaalne vedelike, peene tolmu ja jämeda mustuse korral.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
  • Kaotusevastane hoiustamisviis transpordiks.
  • Aja säästmiseks mõeldud disain: tarvikud on kiiresti käepärast
  • Ruumisäästlik disain: ei vaja lisahoiuruumi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Konteineri maht (l) 30
Konteineri materjal Plastmass
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 69
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 13,5
Kaal, sh pakend (kg) 18,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
  • Põlv: elektrijuhtivusega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Elektritööriistade konnektor

Seadmed

  • Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
  • Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
  • Antistaatiline süsteem
  • Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
  • Kasutamiseks ehitusvaldkonnas.
  • Peene tolmu imemiseks.
  • Kasutamiseks koos elektritööriistadega tolmu eemaldamiseks
Lisatarvikud
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