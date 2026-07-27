Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Tact Te L
Paljude funktsioonidega professionaalne märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Tact Te. Sisaldab lükkesangaga 50-liitrist konteinerit ja nõrutusvoolikut, samuti sisseehitatud elektripistikupesa.
Peen tolm, jämedam mustus ja vedelikud: meie märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Tact Te on tõepoolest peatumatu. 50-liitrine põrkeraua ja metallratastega konteiner ning õlikindel nõrutusvoolik, samuti reguleeritava kõrgusega lükkesang muudavad selle ideaalseks tööruumide ja masinate puhastamisel tootmishoonetes, töökodades ja ehitusplatside. See töötati välja tööstuse ja ehituse kõige nõudlikumate klientide jaoks, kes usaldavad professionaalseks kasutamiseks mõeldud masinaid ning hindavad igapäevast katkestusteta, tolmuvaba töötamist. See tagatakse muude asjade seas tõestatud filtri puhastussüsteemiga Tact ja niiskuskindla lapiku kurdfiltriga (PES). Sisseehitatud elektripistikupesa koos automaatse sisse-/väljalülitusega hõlbustab töötamist elektritööriistadega, samal ajal võimaldab uus tsentraalne pöördlüliti imemisseadete lihtsat valimist ning kiirust saab pidevalt reguleerida eraldi nupuga. Standardvarustusse kuulub laiaulatuslik valik äsja väljatöötatud lisatarvikuid, mida saab hõlpsalt hoiustada integreeritud imemisvooliku ja lisatarviku hoidikus.
Omadused ja tulu
Reguleeritav ergonoomiline lükkesangTänu kiirlukustusele kohandub reguleeritav lükkesang vastavalt operaatori suurusele. Lükkesanga saab hõlpsalt kokku panna, et säästa ruumi masina hoiustamisel.
Õlikindel nõrutusvoolikÕlikindel integreeritud nõrutusvoolik masina lihtsaks tühjendamiseks vedelikest.
Lai põrandaotsak koos kiiresti vahetatavate detailidegaPõrandaotsak koos harjariba ja kummiliistudega. Jõupingutuseta ümberlülitamine märg- ja kuivpuhastuse vahel.
Tsentraalne pöördlüliti
- Mugav lülitamine tsentraalse pöördlüliti kaudu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|50
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|24
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Nõrutusvoolik (õlikindel)
- Lükkesang
Seadmed
- Tolmuklass: L
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline ettevalmistus
- Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
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