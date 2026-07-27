Peen tolm, jämedam mustus ja vedelikud: meie märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Tact Te on tõepoolest peatumatu. 50-liitrine põrkeraua ja metallratastega konteiner ning õlikindel nõrutusvoolik, samuti reguleeritava kõrgusega lükkesang muudavad selle ideaalseks tööruumide ja masinate puhastamisel tootmishoonetes, töökodades ja ehitusplatside. See töötati välja tööstuse ja ehituse kõige nõudlikumate klientide jaoks, kes usaldavad professionaalseks kasutamiseks mõeldud masinaid ning hindavad igapäevast katkestusteta, tolmuvaba töötamist. See tagatakse muude asjade seas tõestatud filtri puhastussüsteemiga Tact ja niiskuskindla lapiku kurdfiltriga (PES). Sisseehitatud elektripistikupesa koos automaatse sisse-/väljalülitusega hõlbustab töötamist elektritööriistadega, samal ajal võimaldab uus tsentraalne pöördlüliti imemisseadete lihtsat valimist ning kiirust saab pidevalt reguleerida eraldi nupuga. Standardvarustusse kuulub laiaulatuslik valik äsja väljatöötatud lisatarvikuid, mida saab hõlpsalt hoiustada integreeritud imemisvooliku ja lisatarviku hoidikus.