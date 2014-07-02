Vee- ja tolmuimeja NT 55/2 Tact² Me I
Kõrgjõudlusega tolmuimeja automaatse filtripuhastiga Tact² ja roostevabast terasest mahatoetatud konteineriga
NT 55/2 Tact² Me I kuulub Kärcheri professionaalsete märg-/kuivtolmuimejate tippklassi. Seade on varustatud oma väärtust tõestanud filtripuhastuse süsteemiga Tact ja saavutab tootlikkuse uue optimaalse taseme. Uuenduslik märg-/kuivtolmuimeja pakub kahte mootorit ja paistab silma oma konstantselt suure imemisjõudlusega. Lisaks mõjub seade veenvalt tänu filtrite eriti pikale kasutuseale. Pidevaks katkestusteta töötamiseks, ilma pideva filtrivahetusele mõtlemise vajaduseta. Märg-/kuivtolmuimeja sobib nii suure hulga peentolmu kui ka jämeda prügi ja vee eemaldamiseks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad on näiteks ehitus, toiduainetetööstus, autotööstus ja tööstus üldiselt.
Omadused ja tulu
Paigaldusmehhanism
- Konteineri lihtne tõstmine ja langetamine.
- Tühjendamiseks tõstetakse vaid konteinerit. Seade ja raam jäävad kasutuskohta.
Märg- ja kuivtolmuimeja
- Vedelikke imedes lülitub imemisfunktsioon tänu automaatsele täitetaseme kontrollfunktsioonile automaatselt välja, kui paagi maksimaalne täitetase on saavutatud.
Mobiilne roostevabast terasest konteiner
- Konteinerit saab raamilt mugavalt eemaldada ja tühjenduskohta lükata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|55
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 2760
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|43
|Kaal, sh pakend (kg)
|51,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|710 x 570 x 1070
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Antistaatiline ettevalmistus
- Filtripuhastus: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
Videos
Lisatarvikud
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