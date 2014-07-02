NT 55/2 Tact² Me I kuulub Kärcheri professionaalsete märg-/kuivtolmuimejate tippklassi. Seade on varustatud oma väärtust tõestanud filtripuhastuse süsteemiga Tact ja saavutab tootlikkuse uue optimaalse taseme. Uuenduslik märg-/kuivtolmuimeja pakub kahte mootorit ja paistab silma oma konstantselt suure imemisjõudlusega. Lisaks mõjub seade veenvalt tänu filtrite eriti pikale kasutuseale. Pidevaks katkestusteta töötamiseks, ilma pideva filtrivahetusele mõtlemise vajaduseta. Märg-/kuivtolmuimeja sobib nii suure hulga peentolmu kui ka jämeda prügi ja vee eemaldamiseks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad on näiteks ehitus, toiduainetetööstus, autotööstus ja tööstus üldiselt.