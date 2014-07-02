Vee- ja tolmuimeja NT 55/2 Tact² Me I

Kõrgjõudlusega tolmuimeja automaatse filtripuhastiga Tact² ja roostevabast terasest mahatoetatud konteineriga

NT 55/2 Tact² Me I kuulub Kärcheri professionaalsete märg-/kuivtolmuimejate tippklassi. Seade on varustatud oma väärtust tõestanud filtripuhastuse süsteemiga Tact ja saavutab tootlikkuse uue optimaalse taseme. Uuenduslik märg-/kuivtolmuimeja pakub kahte mootorit ja paistab silma oma konstantselt suure imemisjõudlusega. Lisaks mõjub seade veenvalt tänu filtrite eriti pikale kasutuseale. Pidevaks katkestusteta töötamiseks, ilma pideva filtrivahetusele mõtlemise vajaduseta. Märg-/kuivtolmuimeja sobib nii suure hulga peentolmu kui ka jämeda prügi ja vee eemaldamiseks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad on näiteks ehitus, toiduainetetööstus, autotööstus ja tööstus üldiselt.

Omadused ja tulu
Paigaldusmehhanism
  • Konteineri lihtne tõstmine ja langetamine.
  • Tühjendamiseks tõstetakse vaid konteinerit. Seade ja raam jäävad kasutuskohta.
Märg- ja kuivtolmuimeja
  • Vedelikke imedes lülitub imemisfunktsioon tänu automaatsele täitetaseme kontrollfunktsioonile automaatselt välja, kui paagi maksimaalne täitetase on saavutatud.
Mobiilne roostevabast terasest konteiner
  • Konteinerit saab raamilt mugavalt eemaldada ja tühjenduskohta lükata.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 2 x 74
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 55
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimivõimsus (W) max. 2760
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 10
Helirõhutase (dB(A)) 73
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 43
Kaal, sh pakend (kg) 51,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 710 x 570 x 1070

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
  • Põlv: elektrijuhtivusega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Lükkesang

Seadmed

  • Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
  • Antistaatiline ettevalmistus
  • Filtripuhastus: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 55/2 Tact² Me I
Vee- ja tolmuimeja NT 55/2 Tact² Me I
Videos
Lisatarvikud
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