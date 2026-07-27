Vee- ja tolmuimeja NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Mobiilne, robustne ja mitmekülgne universaalmasin, millel on suur imemisvõimsus ja puhastusjõudlus ning unikaalne Tact² filtripuhastussüsteem katkestusteta puhastustöödeks.
Loodud vastama põllumajanduse, ehituse, tööstuse ja autosektori kõrgetele nõudmistele, pakub Kärcheri robustne märg- ja kuivtolmuimeja NT 75/2 Tact² Me Tc Adv muljetavaldavat jõudlust ka kõige raskemates puhastustöödes. Väga suure õhuvoolu ja tugeva alarõhuga kaksturbiin koos 640 mm laia eraldi šassiiga kummiribadega otsikuga tagavad maksimaalse puhastusjõudluse. Samal ajal tagab unikaalne Tact² filtripuhastussüsteem püsiva imemisvõimsuse katkestusteta pikkadeks puhastustöödeks, pikendades ühtlasi oluliselt filtri kasutusiga. 75-liitrine roostevabast terasest mahuti koos tugeva metallšassiiga kogub igasugust mustust ning tänu kallutatavale mahutile pakub kasutajale maksimaalset ohutust isegi jämeda mustuse tühjendamisel. Lisaks võimaldab integreeritud tühjendusvoolik imetud vedelike lihtsat ja kontaktivaba eemaldamist. Masina kontseptsiooni täiendavad kvaliteetsed komponendid nagu 4 m pikkune imivoolik, metallist imitorud, universaalne põrandaotsik ja 30 m pikkune toitekaabel. Saadaval on ka valik lisatarvikuid igaks ette kujutatavaks rakenduseks.
Omadused ja tulu
Eriti lai kummiribadega imiotsikEfektiivne imemine isegi suurte mustuse ja vedelike koguste korral Saavutab kiiresti maksimaalse puhastusjõudluse tänu 640 mm laiusele. Otsiku eraldi šassii parimate imemistulemuste saavutamiseks.
Mugav tühjendusvoolikImetud vedelike vaevatu ja ohutu kõrvaldamine. Kontaktivaba tühjendamine maksimaalse tööohutuse tagamiseks.
Suunast sõltumatu lisatarvikute hoiustamineImitorude ja põrandaotsiku turvaline hoiustamine Täiendav ruum 4 m voolikule ja 30 m kummist toitekaablile. Lisatarvikud on igal ajal ja iga nurga alt hõlpsasti kättesaadavad
Kallutatava raami abil saab prügi lihtsasti konteinerisse sisse ja sealt välja.
- Maksimaalne kasutaja ohutus tühjendamise ajal
- Metallist šassii maksimaalse stabiilsuse tagamiseks
- Lihtne tühjendamine tänu mugavale kallutatavale mahutile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|75
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 2760
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|30
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|28,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|46
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|670 x 560 x 930
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Imulattotsik: 640 mm
- Nõrutusvoolik (õlikindel)
- Kallutatav raam
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Antistaatiline süsteem
- Filtripuhastus: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põllumajandus
- Ehitussektor
- Tööstus
- Autotööstus
- Toiduainetööstus
Lisatarvikud
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