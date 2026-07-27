Loodud vastama põllumajanduse, ehituse, tööstuse ja autosektori kõrgetele nõudmistele, pakub Kärcheri robustne märg- ja kuivtolmuimeja NT 75/2 Tact² Me Tc Adv muljetavaldavat jõudlust ka kõige raskemates puhastustöödes. Väga suure õhuvoolu ja tugeva alarõhuga kaksturbiin koos 640 mm laia eraldi šassiiga kummiribadega otsikuga tagavad maksimaalse puhastusjõudluse. Samal ajal tagab unikaalne Tact² filtripuhastussüsteem püsiva imemisvõimsuse katkestusteta pikkadeks puhastustöödeks, pikendades ühtlasi oluliselt filtri kasutusiga. 75-liitrine roostevabast terasest mahuti koos tugeva metallšassiiga kogub igasugust mustust ning tänu kallutatavale mahutile pakub kasutajale maksimaalset ohutust isegi jämeda mustuse tühjendamisel. Lisaks võimaldab integreeritud tühjendusvoolik imetud vedelike lihtsat ja kontaktivaba eemaldamist. Masina kontseptsiooni täiendavad kvaliteetsed komponendid nagu 4 m pikkune imivoolik, metallist imitorud, universaalne põrandaotsik ja 30 m pikkune toitekaabel. Saadaval on ka valik lisatarvikuid igaks ette kujutatavaks rakenduseks.