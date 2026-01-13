CarpetPro Cleaner RM 767 on vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettu tekstiilipesuaine, joka on suunniteltu erityisesti ajoneuvojen sisäpesuun ja kiinteistösiivoukseen – kohteisiin, joissa arvostetaan parasta pesutulosta ja eritäin nopeaa kuivumisaikaa. Se on heti käyttövalmis ja kuivuu jopa 50 % nopeammin kuin periteiset syväpuhdistusaineet, minkä ansiosta puhdistetulla pinnalla voi kävellä hyvin pian ja myös ajoneuvot saadaan pesun jälkeen nopeasti käyttöön. Tämä fosfaatiton pesuaine sopii käytettäväksi niin Kärcher Puzzi -tekstiilipesureiden kuin Kärcher BRC -matonpuhdistuskoneiden kanssa. Se irrottaa tehokkaasti öljyn, rasvan ja mineraalipohjaisen lian, neutraloi hajuja, kuten tupakansavua tai ruuanlaitosta peräisin olevaa rasvan hajua. Säännöllinen pesu parantaa verhoilujen ja lattiamattojen hygieniaa. Nämä ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen mattojen, verhoiltujen huonekalujen, auton istuinten ja muiden ajoneuvojen tekstiiliverhoilujen puhdistukseen.