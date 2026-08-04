Kärcher RM 760 takaa erinomaisen puhdistustuloksen yhdistettynä nopeaan kuivumisaikaan. Kärcherin kehittämän iCapsol-teknologian ansiosta tekstiilipinnat puhdistuvat helposti ilman voimakkaita erikoiskemikaaleja. Liukenevat tabletit on pakattu yksittäin käytännölliseen vesiliukoiseen kalvoon, mikä tekee oikean määrän annostelusta erittäin helppoa ja niiden käytöstä turvallista. Tehokas pesuaine ja Kärcherin tekstiilipesuri tai matonpesukone poistaa luotettavasti jopa öljyn, rasvan ja mineraalipohjaisen lian. Huuhtelua ei tarvita, koska innovatiivinen, aikaa säästävä iCapsol-teknologia kirjaimellisesti kapseloi lian tekstiililattianpäällysteiden puhdistuksessa. Lika kiteytyy kuivuessaan ja voidaan sitten yksinkertaisesti imuroida pois seuraavan imurointikerran yhteydessä. Fosfaatiton CarpetPro Cleaner iCapsol, tabletti RM 760 on Woolsafe-sertifioitu, joten se soveltuu sekä synteettisistä että luonnonkuiduista valmistetuille lattiapäällysteille