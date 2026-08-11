Akku 18V / 2,5Ah
18 V / 2,5 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V -akkulaitteiden kanssa.
Digitaalinäyttö akussa kertoo reaaliaikaisesti jäljellä olevan käyttöajan. Litiumioniakkutekniikka takaa tasaisen toimintatehon varauksen tasosta huolimatta ja säilyttää varaustason myös varastoinnin ajan. Akussa on pehmeä pinnoite, joten voit laskea akun myös epävakaalle pinnalle. 18 V / 2,4 Ah -vaihtoakku on yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V -akkulaitteiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Innovatiivinen reaaliaikainen teknologiaIntegroitu LCD-näyttö näyttää jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevam latausajan ja lataustilan milloin tahansa.
18 V akkutuotteille.Käy kaikkiin 18 V Kärcher Battery Power -akkusarjan laitteisiin. Käy kaikkiin 18 V Kärcher Battery Power+ akkusarjan laitteisiin.
Tehokkaat litiumionikennotLitiumioniakku takaa tasaisen suorituskyvyn ja vähäisen itsepurkautuvuuden. Ei muistivaikutusta.
Automaattinen säilytystila
- Pidentää kennojen elinkaarta.
IPX 5 -luokitus – suojattu kaikista suunnista tulevilta vesisuihkuilta
- Luotettava työskentely töissä, joissa tarvitaan roiskeveden suojausta
Tehokas lämpötilan hallinta
- Huippuluokan suorituskyky tehokkaan lämmöntasauksen ja älykkään akunhallinnan ansiosta.
Älykäs kennojen seuranta
- Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
Kestävä rakenne
- Kärcherin akkukotelot ovat erittäin iskunkestäviä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|45
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|133 x 88 x 50