Esisuodatin
Pieni esisuodatin, iso vaikutus: Suojaa pumppuja roskilta ja hiekalta.
Esisuodatin suojaa pumppua roskilta ja hiekalta sekä pidentää laitteen käyttöikää. Soveltuu erityisesti laitteille joiden maksimi vesimäärä on 4000 l/h ja on G1 kierre (33.3 mm). Suodatin on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
Ominaisuudet ja edut
Irroitettava suodatin
- Suodatin voidaan puhdistaa juoksevan veden alla ja käyttää uudelleen.
Pumpun esisuodatin, pieni
- Pumpuille, joiden vesivirtaus on jopa 4000 l/h.
Esisuodatin
- Pumpulle lisäsuojaa karkeita likahiukkasia tai hiekkaa vastaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Koot
|Enintään 4000 l/h partikkelikoko: 250 μm (0.25 mm)
|Paine (bar)
|8
|Reikäkoko (mm)
|0,25
|Kierteen koko
|G1
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 220 x 200
Ominaisuuksia
- Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.
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