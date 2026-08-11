Esisuodatin

Pieni esisuodatin, iso vaikutus: Suojaa pumppuja roskilta ja hiekalta.

Esisuodatin suojaa pumppua roskilta ja hiekalta sekä pidentää laitteen käyttöikää. Soveltuu erityisesti laitteille joiden maksimi vesimäärä on 4000 l/h ja on G1 kierre (33.3 mm). Suodatin on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.

Ominaisuudet ja edut
Irroitettava suodatin
  • Suodatin voidaan puhdistaa juoksevan veden alla ja käyttää uudelleen.
Pumpun esisuodatin, pieni
  • Pumpuille, joiden vesivirtaus on jopa 4000 l/h.
Esisuodatin
  • Pumpulle lisäsuojaa karkeita likahiukkasia tai hiekkaa vastaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Koot Enintään 4000 l/h partikkelikoko: 250 μm (0.25 mm)
Paine (bar) 8
Reikäkoko (mm) 0,25
Kierteen koko G1
Väri musta
Paino (kg) 0,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
Mitat (p x l x k) (mm) 120 x 220 x 200

Ominaisuuksia

  • Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Käyttökohteet
  • Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.
Varaosat
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