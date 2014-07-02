Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Kolme pyörää takaa kevyen liikuteltavuuden ja aina optimaalisen pesuetäisyyden. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Valmis liitäntä ulkoiselle pesuaineen annostelijalle. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Max. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C. Huomioithan, että painepesurin tehon mukaan mitoitettava suutinpaketti myydään erikseen.