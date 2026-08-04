FR Classic -tasopuhdistin

Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Ei sisällä suuttimia.

Edullinen ja varmatoiminen tasopuhdistin, jonka avulla painepesuria voidaan hyödyntää niin sisä- kuin ulkopintojen puhdistamisessa. EASY!Lock -liitäntäkierre. Työleveys 300 mm. Maksimiarvot: paine 150 baaria, vedentuotto 600 litraa tunnissa ja veden lämpötila 40 °C. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FR-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti tulee hankkia erikseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija (mm) 300
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (kg) 1,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,1
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