FR Classic -tasopuhdistin
Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Ei sisällä suuttimia.
Edullinen ja varmatoiminen tasopuhdistin, jonka avulla painepesuria voidaan hyödyntää niin sisä- kuin ulkopintojen puhdistamisessa. EASY!Lock -liitäntäkierre. Työleveys 300 mm. Maksimiarvot: paine 150 baaria, vedentuotto 600 litraa tunnissa ja veden lämpötila 40 °C. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FR-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti tulee hankkia erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|300
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (kg)
|1,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,1
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