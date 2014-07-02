Vankka, ensiluokkainen takaisinvirtauksen estäjä (metalli/muovi) 3/4" ja 1" letkuille. Soveltuu liitettäväksi leikattujen pituuksien imuletkuun puutarhapumppuihin ja korkeapainepumppuihin kotikäyttöön. Takaisinvirtauksen esto estää veden takaisinvirtauksen ja lyhentää esitäyttöaikaa. Sisältää letkunkiristimen.