Imusuodatin pohjaventtiilillä
Premium-imuletku pohjaventtiilillä.
Vankka, ensiluokkainen takaisinvirtauksen estäjä (metalli/muovi) 3/4" ja 1" letkuille. Soveltuu liitettäväksi leikattujen pituuksien imuletkuun puutarhapumppuihin ja korkeapainepumppuihin kotikäyttöön. Takaisinvirtauksen esto estää veden takaisinvirtauksen ja lyhentää esitäyttöaikaa. Sisältää letkunkiristimen.
Ominaisuudet ja edut
Metalli/muovi malli
- Kestävät materiaalit pitkään käyttöikään.
Takaiskuventtiili
- Takaiskuventtiili estää pumpattua vettä virtaamasta takaisin ja lyhentää siten takaisinimuaikaa.
Setti
- 3/4" ja 1" letkuihin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Koot
|mitoitus 3/4" ja 1" letkuille
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|47 x 140 x 47
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Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.