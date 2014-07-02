Imusuodatin pohjaventtiilillä

Premium-imuletku pohjaventtiilillä.

Vankka, ensiluokkainen takaisinvirtauksen estäjä (metalli/muovi) 3/4" ja 1" letkuille. Soveltuu liitettäväksi leikattujen pituuksien imuletkuun puutarhapumppuihin ja korkeapainepumppuihin kotikäyttöön. Takaisinvirtauksen esto estää veden takaisinvirtauksen ja lyhentää esitäyttöaikaa. Sisältää letkunkiristimen.

Ominaisuudet ja edut
Metalli/muovi malli
  • Kestävät materiaalit pitkään käyttöikään.
Takaiskuventtiili
  • Takaiskuventtiili estää pumpattua vettä virtaamasta takaisin ja lyhentää siten takaisinimuaikaa.
Setti
  • 3/4" ja 1" letkuihin
Tiedot

Tekniset tiedot

Koot mitoitus 3/4" ja 1" letkuille
Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 47 x 140 x 47
Käyttökohteet
  • Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.