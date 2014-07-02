Ablaktisztító-koncentrátum RM 503, 20ml

Praktikusan adagolt ablaktisztító-koncentrátum ablakokhoz, tükrökhöz, zuhanyfülkékhez stb. A felületek csíkmentesen tisztítává válnak, az eső gyorsabban lefolyik és késlelteti az újraszennyeződést.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 4 x 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 20
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 225 x 115 x 25
Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Osztott ablakok
  • Tükrök
  • Üvegasztalok
  • Üveg zuhanykabin