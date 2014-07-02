Ablaktisztító-koncentrátum RM 503, 20ml
Praktikusan adagolt ablaktisztító-koncentrátum ablakokhoz, tükrökhöz, zuhanyfülkékhez stb. A felületek csíkmentesen tisztítává válnak, az eső gyorsabban lefolyik és késlelteti az újraszennyeződést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|4 x 20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|20
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|225 x 115 x 25
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Osztott ablakok
- Tükrök
- Üvegasztalok
- Üveg zuhanykabin