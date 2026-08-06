Fúvóka rögzítő / Menetes csonk

Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Fúvókacsatlakozó/-csavar magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a magasnyomású (fúvókacsatlakozós) pisztolyra történő csatlakoztatásához. Csatlakozók: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,3
Kompatibilis készülékek