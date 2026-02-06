Keménypadló fej
A zsák nélküli akkumulátoros VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax porszívókhoz tartozó Kärcher keménypadló-fejek még a kényesebb keménypadlókat is kíméletesen megtisztítják.
A különösen puha hengerének köszönhetően ez a keménypadló fej kíméletesen és tartósan tisztítja meg még a kényesebb keménypadlókat is, mint például a parkettát, a laminált padlót, a parafát, a PVC-t, a linóleumot és a járólapot is. Kifejezetten a VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax készülékhez lett kifejlesztve, és finoman és simán siklik a különféle felületeken. További előnye a keménypadló fej rugalmas illesztése, amely rendkívüli manőverezhetőséget és nagyon jó hozzáférhetőséget tesz lehetővé még a bútorok alatt is. Egyéb praktikus jellemzői: A padlófejen található LED-ek jobban láthatóvá teszik a szennyeződéseket, és így még alaposabb tisztítást biztosítanak.
Jellemzők és előnyök
Puha henger a kíméletes tisztításhoz
- A kényes padlók védelmére.
LED-ek arra a célra, hogy a por még jobban látható legyen
- A láthatatlan por is hatékonyan eltávolítható.
Rugalmas csukló
- Kiváló irányíthatóság, ezzel a készülékkel könnyű a bútorok alatt is takarítani.
Kíméletes ütközésvédelem
- A padlófej oldalán lévő szennyeződésprofil védi a kényes területeket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|265 x 113 x 255
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Viaszos padló
- Parafa