A különösen puha hengerének köszönhetően ez a keménypadló fej kíméletesen és tartósan tisztítja meg még a kényesebb keménypadlókat is, mint például a parkettát, a laminált padlót, a parafát, a PVC-t, a linóleumot és a járólapot is. Kifejezetten a VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax készülékhez lett kifejlesztve, és finoman és simán siklik a különféle felületeken. További előnye a keménypadló fej rugalmas illesztése, amely rendkívüli manőverezhetőséget és nagyon jó hozzáférhetőséget tesz lehetővé még a bútorok alatt is. Egyéb praktikus jellemzői: A padlófejen található LED-ek jobban láthatóvá teszik a szennyeződéseket, és így még alaposabb tisztítást biztosítanak.