Keménypadló fej

A zsák nélküli akkumulátoros VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax porszívókhoz tartozó Kärcher keménypadló-fejek még a kényesebb keménypadlókat is kíméletesen megtisztítják.

A különösen puha hengerének köszönhetően ez a keménypadló fej kíméletesen és tartósan tisztítja meg még a kényesebb keménypadlókat is, mint például a parkettát, a laminált padlót, a parafát, a PVC-t, a linóleumot és a járólapot is. Kifejezetten a VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax készülékhez lett kifejlesztve, és finoman és simán siklik a különféle felületeken. További előnye a keménypadló fej rugalmas illesztése, amely rendkívüli manőverezhetőséget és nagyon jó hozzáférhetőséget tesz lehetővé még a bútorok alatt is. Egyéb praktikus jellemzői: A padlófejen található LED-ek jobban láthatóvá teszik a szennyeződéseket, és így még alaposabb tisztítást biztosítanak.

Jellemzők és előnyök
Puha henger a kíméletes tisztításhoz
  • A kényes padlók védelmére.
LED-ek arra a célra, hogy a por még jobban látható legyen
  • A láthatatlan por is hatékonyan eltávolítható.
Rugalmas csukló
  • Kiváló irányíthatóság, ezzel a készülékkel könnyű a bútorok alatt is takarítani.
Kíméletes ütközésvédelem
  • A padlófej oldalán lévő szennyeződésprofil védi a kényes területeket.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 265 x 113 x 255
Alkalmazási területek
  • Viaszos padló
  • Parafa