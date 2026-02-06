Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys WD 2-18
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 2-18 naudoja 18 V Battery Power akumuliatorių, ši savybė užtikrina nevaržomus judesius. Su 12 litrų plastikiniu konteineriu, 1,8 m. siurbimo žarna ir pūtimo funkcija.
Akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 2-18 veikia naudodamas 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių ir pasižymi didžiausiu lankstumu, kompaktiškumu ir judėjimo laisve. Įrenginyje yra 1,8 m ilgio siurbimo žarna ir užspaudžiamas grindų antgalis, kurių dėka galima akimirksniu pašalinti drėgną ir smulkų ar stambų purvą. Įrenginys taip pat turi tvirtą ir smūgiams atsparų 12 litrų plastikinį konteinerį bei flico filtro maišelį. Siurbimo žarnos laikymas neužima daug vietos; tiesiog saugiai pakabinkite ją ant įrenginio korpuso. Kitos funkcijos: praktiška pūtimo funkcija, skirta vietoms, kuriose neįmanoma siurbti, įrankių ir smulkių daiktų laikymo lentynėlė, rotacinis jungiklis, kuriuo lengvai įjungsite ir išjungsite prietaisą, ergonomiška nešiojimo rankena, taip pat Pull & Push užrakto sistema, leidžianti lengvai atidaryti ir uždaryti konteinerį. Stovėjimo padėtis esanti ant bamperio leidžia greitai ir patogiai laikyti vamzdžius ir grindų antgalį, net ir trumpam atsitraukus nuo darbo.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusGalima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai. Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Tinka su kitais įrenginiais, priklausančiais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformai.
Praktiškas priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Kompaktiškas įrenginio laikymas
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Daiktų saugojimo vieta
- Saugiam įrankių ir smulkių daiktų, pavyzdžiui, varžtų ar vinių, laikymui.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Užtikrina lengvą ir patogų prietaiso transportavimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|270
|Siurbimo galia (W)
|70
|Vakuumas (mbar)
|max. 105
|Oro srautas (l/s)
|max. 28
|Talpos dydis (l)
|12
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 10 (2,5 Ah) / approx. 20 (5,0 Ah)
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 328 x 399
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.8 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Su tiesia rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
- Poroloninis filtras: 1 Piece(s)
Įranga
- Pūtimo funkcija
- Parkavimo padėtis
- Nulenkiama rankena
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Pašiūrė
- Transporto priemonės salonui
- Skysčiai
- Garažas
- Rūsys
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
WD 2-18 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.