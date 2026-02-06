Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
Akumuliatorinio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio WD 2-18 komplekte yra 12 litrų plastikinis konteineris, 1,8 m siurbimo žarna, integruota pūtimo funkcija bei naudojamas 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
Jokių laidų. Jokių apribojimų: akumuliatorinio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio WD 2-18 kompletas veikia su 18 V Kärcher Battery Power akumuliatoriumi ir užtikrina maksimalų lankstumą, kompaktišką dizainą ir judėjimo laisvę. Įrenginys puikiai integruoja 1,8 m ilgio siurbimo žarną ir užspaudžiamą grindų antgalį ir gali akimirksniu pašalinti drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus. Įrenginys taip pat turi tvirtą 12 litrų plastikinį konteinerį bei flico filtro maišelį. Siurbimo žarnos laikymas neužima daug vietos; tiesiog saugiai pakabinkite ją ant įrenginio korpuso. Kitos funkcijos: praktiška pūtimo funkcija, skirta vietoms, kuriose neįmanoma siurbti, įrankių ir smulkių daiktų laikymo lentynėlė, rotacinis jungiklis, kuriuo lengvai įjungsite ir išjungsite prietaisą, ergonomiška nešiojimo rankena, taip pat Pull & Push užrakto sistema, leidžianti lengvai atidaryti ir uždaryti konteinerį. Stovėjimo padėtis esanti ant bamperio leidžia greitai ir patogiai laikyti vamzdžius ir grindų antgalį, net ir trumpam atsitraukus nuo darbo. Komplektuojama su 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatorius
Praktiškas priedų saugojimas
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
Daiktų saugojimo vieta
Praktiška oro pūtimo funkcija.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
Push & Pull fiksavimo sistema
Ergonomiška transportavimo rankena
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|270
|Siurbimo galia (W)
|70
|Vakuumas (mbar)
|max. 105
|Oro srautas (l/s)
|max. 28
|Talpos dydis (l)
|12
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 10 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|300
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 328 x 400
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.8 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Su tiesia rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
- Poroloninis filtras: 1 Piece(s)
Įranga
- Interaktyvusis ekranas: integruotas į akumuliatorių
- Pūtimo funkcija
- Parkavimo padėtis
- Nulenkiama rankena
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Meistro dirbtuvėlė
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Pašiūrė
- Transporto priemonės salonui
- Skysčiai
- Garažas
- Rūsys
- Įėjimo zona
