Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys WD 3-18 S
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3-18 S veikia naudodamas 18 V Battery Power akumuliatorių platformą. Jame yra 17 litrų nerūdijančio plieno konteineris, 2 metrų siurbimo žarna, pūtimo funkcija ir vientisas kasetinis filtras.
Jokių laidų. Jokių apribojimų: akumuliatorinio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3-18 S maitinamas 18 V Kärcher Battery Power akumuliatoriumi ir užtikrina maksimalų lankstumą, kompaktišką dizainą ir judėjimo laisvę. Įrenginys puikiai integruoja 1,8 m ilgio siurbimo žarną ir užspaudžiamą grindų antgalį ir gali akimirksniu pašalinti drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus. Įrenginys taip pat turi tvirtą 12 litrų plastikinį konteinerį bei flico filtro maišelį. Siurbimo žarnos laikymas neužima daug vietos; tiesiog saugiai pakabinkite ją ant įrenginio korpuso. Kitos funkcijos: praktiška pūtimo funkcija, skirta vietoms, kuriose neįmanoma siurbti, įrankių ir smulkių daiktų laikymo lentynėlė, rotacinis jungiklis, kuriuo lengvai įjungsite ir išjungsite prietaisą, ergonomiška nešiojimo rankena, taip pat Pull & Push užrakto sistema, leidžianti lengvai atidaryti ir uždaryti konteinerį. Stovėjimo padėtis esanti ant bamperio leidžia greitai ir patogiai laikyti vamzdžius ir grindų antgalį, net ir trumpam atsitraukus nuo darbo.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusGalima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai. Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Tinka su kitais įrenginiais, priklausančiais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformai.
Gofruotas filtrasSausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro. Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Praktiškas priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Kompaktiškas įrenginio laikymas
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Daiktų saugojimo vieta
- Saugiam įrankių ir smulkių daiktų, pavyzdžiui, varžtų ar vinių, laikymui.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|270
|Siurbimo galia (W)
|75
|Vakuumas (mbar)
|max. 110
|Oro srautas (l/s)
|max. 30
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 10 (2,5 Ah) / approx. 20 (5,0 Ah)
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|353 x 328 x 487
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pūtimo funkcija
- Parkavimo padėtis
- Nulenkiama rankena
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Pašiūrė
- Transporto priemonės salonui
- Skysčiai
- Techninė patalpa
- Garažas
- Rūsys
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
WD 3-18 S atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.