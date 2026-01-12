Laistymo antgalis
Paprastam laistymui pagal poreikį. Su laistymo antgaliu, kuris reguliuoja vandens srautą, gali būti valdomas viena ranka ir turi 2 vandens purškimo režimus.
Laistymo antgalis turi valdymo vožtuvą, kurį galima valdyti viena ranka ir leidžia nustatyti vandens srovę tiesiog nykščiu. Vandens režimai gali būti pasirenkami priklausomai nuo poreikio - taškinis ir kūginis. Taigi lengvai laistysite gėles bei kitus augalus ar nuplausite purvą nuo sodo baldų. Kai nenaudojamas, vandens srautą galima išjungti valdymo vožtuvu. Beje, Kärcher laistymo antgaliai tinka derinti su visomis esamomis sistemomis ir gali būti prijungti su sodo žarna be jokių problemų.
Savybės ir privalumai
Ergonomiškas valdymas
- Purškimo reguliavimas viena ranka.
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
- Idealus laistymui ir valymui.
Savaime išsivalantis
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|210 x 42 x 79
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 2
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
