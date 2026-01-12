Purškimo pistoletas Plus
Laistykite patogiai: purškimo pistoletas Plus gali būti valdomas individualiai dėka besisukančios rankenėlės. Idealiai tinka paprastoms laistymo užduotims.
Tokį patogumą siūlo tik Kärcher: besisukanti rankenėlė leidžia naudoti laistymo pistoletą nepriklausomai. Jis susideda iš patogių, minkštų plastikinių elementų, kurie suteikia papildomą apsaugą. Rankenėle galima reguliuoti vandens srautą ir valdyti viena ranka. Laistymo pistoletas Plus turi 2 vandens purškimo režimus: taškinį ir kūginį. Taigi lengvai laistysite gėles bei kitus augalus ar nuplausite purvą nuo sodo baldų. Beje, Kärcher laistymo antgaliai tinka derinti su visomis esamomis sistemomis ir gali būti prijungti su sodo žarna be jokių problemų.
Savybės ir privalumai
Pasukama rankena
- Paleidimo rankenos individualus nustatymas, nukreiptas į priekį arba atgal.
Ergonomiškas valdymas
- Purškimo reguliavimas viena ranka.
Lengvas rankenos blokavimas
- Patogiam ir ilgam laistymui.
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
- Idealus laistymui ir valymui.
Švelnaus plastiko elementai
- Neslysta, patogu bei apsaugota nuo pažeidimo.
Savaime išsivalantis
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|210 x 42 x 105
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 2
- Pasukama rankena
- Užrakinimas ant rankenos
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Švelnaus plastiko elementai
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Videos
Priedai
Purškimo pistoletas Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.