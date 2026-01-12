Vibracinis purkštuvas OS 5.320 S
Vibracinis purkštuvas OS 5.320 S, skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų laistymui. Pasižymi srauto reguliavimu (0 - maks.). Maksimalus apimamas plotas: 320 m2.
Vibracinis purkštuvas OS 5.320 S, skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų laistymui. Maksimalus apimamas plotas: 320 m2. Tai modernus purkštuvas su srauto reguliavimu nuo nulio iki maksimumo. Kärcher purkštuvai gaminami su įsmeigiamu arba užstumiamu pagrindu. Dabar Kärcher vibraciniais purkštuvais dar paprasčiau naudotis. Juose įdiegta "SplashGuard" apsauga nuo taškymo, užtikrinanti patogų sistemos išdėstymą, o Jums nereikia sušlapti. Kärcher purkštuvuose integruotos patikrintos "Click" sistemos, kuriomis purkštuvus lengva sujungti su sodo žarnomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Nepertraukimas purškimo atstumo reguliavimas
- Tikslus laistymas.
Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankeną
- Lengvam laikymui.
Reguliuojamas purškimo plotis
- Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Apsauga nuo taškymosi
- Patogus rinkinys
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Purškimo plotis 2 bar (m)
|12
|Purškimo plotis 4 bar (m)
|16
|Vidutinis padengimas 2 bar (m)
|5 - 16
|Vidutinis padengimas 4 bar (m)
|6 - 20
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Veja
- Skirtas vidutinio ir didelio dydžio plotams.
Priedai
Vibracinis purkštuvas OS 5.320 S atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.