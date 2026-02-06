Akumuliatorinis pelenų siurblys AD 2 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Greitam ir be dulkių židinių, granulinių šildymo sistemų ar šašlykinių valymui: akumuliatorinis pelenų siurblys AD 2 Battery.
Patikimas ir saugus pelenų, prikibusio purvo ir smulkių dulkių dalelių pašalinimas su mūsų galingu akumuliatoriniu pelenų siurbliu AD 2 Battery yra juokų darbas. Lanksti, metalu dengta siurbimo žarna, liepsnai atspari 14 litrų šiukšlių talpa ir tvirtas plokščias klostuotas filtras su metaliniu priešfiltriu garantuoja maksimalų saugumą siurbiant pelenus. Novatoriška ReBoost funkcija, kuri vienu mygtuko paspaudimu išvalo pelenus ir dulkes iš filtro, nuolat užtikrina didelę siurbimo galią. Reikalingos galios ir ištvermės suteikia galingas 18 V Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatorius su Real Time technologija, rodančia akumuliatoriaus veikimo laiką integruotame LCD ekrane. Sunkiai prieinamas vietas galima lengvai pasiekti su nuožulniu rankiniu vamzdeliu, o sumanus įvadas įsiurbimo žarnai įkišti į kompaktiško prietaiso korpusą sumažina sandėliavimo vietą, kai darbai baigti.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusBelaidės sistemos dėka užtikrinama maksimali laisvė judėti. Realaus laiko technologija su LCD ekanu rodo akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Tinka su kitais įrenginiais, priklausančiais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformai.
Degimui atspari medžiaga, metalinis konteineris ir metalinė žarnaMaksimalus saugumas siurbiant pelenus – net ir naudojant netinkamai.
ReBoost filtro valymo technologija - filtro valymas vienu mygtuko paspaudimuGalingas filtro valymas vienu mygtuko paspaudimu. Nuolatinės didelės siurbimo galios palaikymui ir dideliam nešvarumų kiekiui.
Degimui atspari filtro sistema su tvirtu filtru ir metalu dengtu purvo filtru
- Su tvirtu plokščiu klostuotu filtru ir metaliniu stambaus purvo filtru.
- Lengvam konteinerio valymui be jokio kontakto su purvu.
- Itin aukštas patogumo lygis dėka greito filtro išėmimo vienu judesiu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|200
|Siurbimo galia (W)
|45
|Vakuumas (mbar)
|max. 95
|Oro srautas (l/s)
|max. 22
|Talpos dydis (l)
|14
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 13 (2,5 Ah) / approx. 25 (5,0 Ah)
|Garso lygis (dB(A))
|78
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|328 x 343 x 431
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.2 m
- Siurbimo žarnos medžiaga: Dengtas metalu
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Polisteris, atsparus ugniai
- Stambių šiukšlių filtras
- Stambaus purvo filtras, medžiaga: Metalas
Įranga
- Talpos medžiaga: Metalas
- Filtro valymo funkcija
- Siurbimo žarnos pasvirimas
- Patogi konteinerio rankena
- Vieta mažų detalių saugojimui
Pritaikymo sritys
- Pelenų šalinimas
- Židinių, krosnelių ir t.t. Valymui
- Kepsninės
Priedai
