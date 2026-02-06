Akumuliatorinis pelenų siurblys AD 2 Battery Set *EU
Galingas, akumuliatorinis pelenų siurblys AD 2 Battery su didele siurbimo galia dėl integruotos "ReBoost" funkcijos, skirtos filtrui valyti. Idealiai tinka židiniams ir kepsninėms valyti.
Su mūsų akumuliatoriniu pelenų siurbliu AD 2 Battery lengva greitai pašalinti pelenus iš židinių, granulinio šildymo sistemų ar kepsninių. Galingas 18 V "Kärcher Battery Power" keičiamas akumuliatorius su "Real Time" technologija, leidžiančia rodyti akumuliatoriaus veikimo laiką integruotame LCD ekrane, suteikia reikiamą išliekamąją galią. Kartu su išmaniosiomis naujovėmis, tokiomis kaip "ReBoost" funkcija efektyviam filtro valymui vienu mygtuko paspaudimu, visada užtikrinama didelė ir pastovi siurbimo galia. Stambūs nešvarumai, pelenai ar net smulkios dulkių dalelės patikimai išsiurbiamos - taip pat ir sunkiai prieinamose vietose dėl nuožulnaus rankinio vamzdžio. Lanksti siurbimo žarna, pagaminta iš dengto metalo, ir liepsnai atsparus 14 l talpos surinkimo indas užtikrina didžiausią saugumą.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusBelaidės sistemos dėka užtikrinama maksimali laisvė judėti. Realaus laiko technologija su LCD ekanu rodo akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Tinka su kitais įrenginiais, priklausančiais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformai.
Degimui atspari medžiaga, metalinis konteineris ir metalinė žarnaMaksimalus saugumas siurbiant pelenus – net ir naudojant netinkamai.
ReBoost filtro valymo technologija - filtro valymas vienu mygtuko paspaudimuGalingas filtro valymas vienu mygtuko paspaudimu. Nuolatinės didelės siurbimo galios palaikymui ir dideliam nešvarumų kiekiui.
Degimui atspari filtro sistema su tvirtu filtru ir metalu dengtu purvo filtru
- Su tvirtu plokščiu klostuotu filtru ir metaliniu stambaus purvo filtru.
- Lengvam konteinerio valymui be jokio kontakto su purvu.
- Itin aukštas patogumo lygis dėka greito filtro išėmimo vienu judesiu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|200
|Siurbimo galia (W)
|45
|Vakuumas (mbar)
|max. 95
|Oro srautas (l/s)
|max. 22
|Talpos dydis (l)
|14
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 13 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|300
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Garso lygis (dB(A))
|78
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|328 x 343 x 431
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.2 m
- Siurbimo žarnos medžiaga: Dengtas metalu
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Polisteris, atsparus ugniai
- Stambių šiukšlių filtras
- Stambaus purvo filtras, medžiaga: Metalas
Įranga
- Talpos medžiaga: Metalas
- Interaktyvusis ekranas: integruotas į akumuliatorių
- Filtro valymo funkcija
- Siurbimo žarnos pasvirimas
- Patogi konteinerio rankena
- Vieta mažų detalių saugojimui
Pritaikymo sritys
- Pelenų šalinimas
- Židinių, krosnelių ir t.t. Valymui
- Kepsninės
Priedai
AD 2 Battery Set *EU atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.