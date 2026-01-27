SE 3-18 Compact Battery Set 2.5
Plaunantis siurblys žavi puikiais automobilio salono valymo rezultatais bei užtikrina maksimalią judėjimo laisvę dėl 18 V akumuliatoriaus ir skalavimo funkcijos, skirtos įrenginio valymui.
Giluminis baldų apmušalų valymas ir maksimali judėjimo laisvė: plaunantis siurblys SE 3-18 Compact Battery Set 2.5 kruopščiai valo tekstilės paviršius ir nepalieka jokių žymių. Skirtas baldų apmušalų ar automobilio salono valymui. Dėl kompaktiško dizaino įrenginys yra patogus, nes dėl 18 V Kärcher Battery Power akumuliatoriaus jį galima naudoti net ten kur nėra elektros šaltinio. Tai padeda išvengti rūpesčių kruopščiai valant automobilio vidų. Juo galima akimirksniu pašalinti nešvarumus nuo automobilio sėdynių, grindų kilimėlių ir bagažinės, taip pat sodo baldų ir apmušalų - taip pat kruopščiai, kaip ir naudojant laidinius plaunančius siurblius. Ilga ir lanksti siurbimo žarna su integruota valymo priemonės tiekimo žarnele taip pat suteikia daugiau patogumo ir lankstumo net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Pasinaudojus prietaisu plaunantis siurblys sužavės patogia skalavimo funkcija, kuri pašalina nešvarumus iš įrenginio sistemos bei žarnų bei užkerta kelią bakterijų ir kvapų susidarymui. Švarūs tampa ne tik išvalyti baldų apmušalai, bet ir pats prietaisas.
Savybės ir privalumai
Patvirtinta Kärcher technologija su apmušalams ir plyšiams skirtais antgaliais užtikrina optimalius valymo rezultatusGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Lengvas ir greitas valymas dėl efektyvaus plaunamojo valymo metodo. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusMaksimali judėjimo laisvė, nepriklausomo nuo maitinimo šaltinio. Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Higieninė skalavimo funkcijaPo valymo įrenginys išvalomas naudojant skalavimo funkciją. Taip pašalinami nešvarumai ir išvengiama nemalonaus kvapo, atsirandančio dėl bakterijų kaupimosi. Leidžia iš karto saugoti švarų įrenginį.
Patogi 2-in-1 žarna
- Vidinė purškimo žarna, užtikrinanti didelį valymo patogumą.
- Ilga lanksti siurbimo žarna patogiam valymui, ypač sunkiai prieinamose ir siaurose erdvėse.
- Su pasukama jungtimi ant žarnos dar didesnei judėjimo laisvei.
2-jų talpų sistema
- Paprastas švaraus vandens talpos užpildymas.
- Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Praktiška priedų ir žarnų laikymo vieta
- Lengvai vos viena ranka transportuojamas – visus priedus ir žarną galima laikyti tiesiai ant įrenginio.
- Visi priedai visada yra prie įrenginio, todėl galite pasikliauti, kad jie bus šalia kai jums jų reikės.
Kompaktiškas dizainas.
- Lankstus net siaurose arba sunkiai prieinamose vietose.
- Su praktiška rankena greitam ir patogiam prietaiso transportavimui.
Smulkių priedų saugojimo vieta
- Praktiška laikinai laikyti valymo metu.
- Puikiai tinka kempinėms, šluostėms ir kitoms smulkioms dalims.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|184
|Darbinis plotis (mm)
|75
|Švaraus vandens talpa (l)
|1,7
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|2,9
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 12 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|116
|Įkrovimo srovė (A)
|1,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|446 x 225 x 261
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Apmušalų purškimo siurbimo antgalis
- Plyšinis antgalis plovimo tipo valymui
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 100 ml
- 2-in-1 patogi sistema su integruota plovimo žarna
Įranga
- Sistemos išvalymo funkcija
- Praktiškas priedų ir žarnos saugojimas
- Vieta mažų detalių saugojimui
Pritaikymo sritys
- Automobilių sėdynės
- Minkšti baldai
- Apmušalai
- Kilimai
Priedai
Valymo priemonės
SE 3-18 Compact Battery Set 2.5 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.