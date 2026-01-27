SE 3-18 Compact (white)
Plaunantis siurblys idealiai tinka tekstiliniams paviršiams, pavyzdžiui, minkštų baldų, kilimų ir automobilių sėdynių, valymui. 18 V akumuliatorius ir įrenginio savaiminio išsivalymo funkcija suteikia maksimalią judėjimo laisvę.
Giluminis valymas ir maksimali judėjimo laisvė: plaunantis siurblys SE 3-18 Compact Home kruopščiai valo tekstilės paviršius ir nepalieka jokių erzinančių žymių bei veikia taip pat efektyviai, kaip ir laidiniai plaunantys siurbliai. Naudojant šį įrenginį nereikia įdėti daug pastangų atliekant giluminį valymą, todėl per trumpą laiką pašalinsite nešvarumus nuo apmušalų, čiužinių ir kilimų, sodo baldų ir automobilio ar namelio ant ratų salono. Dėl kompaktiškos konstrukcijos prietaisą lengva valdyti, o 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriaus (neįeina į komplektą) dėka, jį galima naudoti ir ten, kur šalia nėra elektros lizdo. Ilga ir lanksti siurbimo žarna su įmontuota žarnele plovimo priemonei taip pat suteikia daugiau patogumo ir lankstumo net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Siekiant užtikrinti švarą, reikia švarių priemonių: higieniška sistemos išsivalymo funkcija leidžia pašalinti visus nešvarumus ir bakterijas pačiame įrenginyje, todėl nebelieka nemalonaus kvapo. Tai atitinka šūkį „švari transporto priemonė, švarus valymo įrenginys“.
Savybės ir privalumai
Patvirtinta Kärcher technologija su apmušalams ir plyšiams skirtais antgaliais užtikrina optimalius valymo rezultatusGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Lengvas ir greitas valymas dėl efektyvaus plaunamojo valymo metodo. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
18 V Kärcher baterija Keičiama baterija (į komplektaciją neįeina)Maksimali judėjimo laisvė, nepriklausomo nuo maitinimo šaltinio. Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Higieninė skalavimo funkcijaPo valymo įrenginys išvalomas naudojant skalavimo funkciją. Taip pašalinami nešvarumai ir išvengiama nemalonaus kvapo, atsirandančio dėl bakterijų kaupimosi. Leidžia iš karto saugoti švarų įrenginį.
Patogi 2-in-1 žarna
- Vidinė purškimo žarna, užtikrinanti didelį valymo patogumą.
- Ilga lanksti siurbimo žarna patogiam valymui, ypač sunkiai prieinamose ir siaurose erdvėse.
- Su pasukama jungtimi ant žarnos dar didesnei judėjimo laisvei.
2-jų talpų sistema
- Paprastas švaraus vandens talpos užpildymas.
- Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Praktiška priedų ir žarnų laikymo vieta
- Lengvai vos viena ranka transportuojamas – visus priedus ir žarną galima laikyti tiesiai ant įrenginio.
- Visi priedai visada yra prie įrenginio, todėl galite pasikliauti, kad jie bus šalia kai jums jų reikės.
Kompaktiškas dizainas.
- Lankstus net siaurose arba sunkiai prieinamose vietose.
- Su praktiška rankena greitam ir patogiam prietaiso transportavimui.
Smulkių priedų saugojimo vieta
- Praktiška laikinai laikyti valymo metu.
- Puikiai tinka kempinėms, šluostėms ir kitoms smulkioms dalims.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|184
|Darbinis plotis (mm)
|75
|Švaraus vandens talpa (l)
|1,7
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|2,9
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 12 (2,5 Ah) / approx. 24 (5,0 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|414 x 225 x 261
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Apmušalų purškimo siurbimo antgalis
- Plyšinis antgalis plovimo tipo valymui
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 100 ml
- 2-in-1 patogi sistema su integruota plovimo žarna
Įranga
- Sistemos išvalymo funkcija
- Praktiškas priedų ir žarnos saugojimas
- Vieta mažų detalių saugojimui
Pritaikymo sritys
- Minkšti baldai
- Apmušalai
- Automobilių sėdynės
- Kilimai
