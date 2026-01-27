Panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 11.000 Dirt
Pumpuokite švarų ir nešvarų vandenį, su siurbliu kurio našumas siekia iki 11 000 l/h: su kompaktišku ir tvirtu nešvaraus vandens siurbliu SP 11 000 Dirt su plūdiniu jungikliu.
SP 11 000 Dirt panardinamasis siurblys, kurio siurbimo našumas siekia iki 11 000 litrų per valandą, greitai išpumpuos vandenį iš vandens talpų ir sodo tvenkinių. Jis patikimai išpumpuoja švarų ir nešvarų vandenį, kuriame yra iki 20 mm skersmens nešvarumų dalelių. Papildomai galima įsigyti ir išankstinį filtrą, kuris apsaugo siurblio sparnuotę nuo dar didesnių nešvarumų dalelių. Panardinamasis nešvaraus vandens siurblys taip pat turi plūdinį jungiklį, kuris įjungia ir išjungia siurblį priklausomai nuo vandens lygio ir taip apsaugo nuo veikimo tuščiąja eiga. Plūdinis jungiklis gali būti pritvirtintas taip, kad siurblį būtų galima naudoti net esant žemam vandens lygiui iki 25 mm vandens gylio. Papildomi priedai: Tvirtas slydimo žiedo sandarinimas itin ilgam tarnavimo laikui, galimas garantijos pratęsimas iki penkerių metų ir greito prijungimo sriegis, skirtas greitai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas.
Savybės ir privalumai
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Plūdinis jungiklisĮjungia ir išjungia siurblį, priklausomai nuo vandens lygio, apsaugodamas nuo sauso veikimo.
Greito pajungimo jungtisSujungimo sriegis, skirtas greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas arba G1 jungtį.
Sukurtas nešvariam vandeniui
- Patikimai siurbia vandenį su purvo dalelėmis iki 20 mm dydžio.
Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Perjungimui į nuolatinį darbą.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Tvirtas ir lengvai pritvirtinamas filtras
- Apsaugo siurblį nuo per didelių dalelių ir užkerta kelią sparnuotės sugadinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|400
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 11000
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|7
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,7
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 20
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|25
|Likęs vandens aukštis (mm)
|25
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|229 x 238 x 303
Komplektacija
- Žarnos pajungimo dalis: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Plūdinis jungiklis
- Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
- Keraminis riebokšlis
Videos
Pritaikymo sritys
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
Priedai
SP 11.000 Dirt atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.